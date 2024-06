Spider-Man torna al cinema: tutti i film con Maguire, Garfield e Holland in sala dal 1° luglio

News Cinema

Nostalgia per le avventure del vostro amichevole Spider-Man di quartiere? Nessun problema, potete recuperare tutti i film live-action con il buon Peter Parker questa estate.

Anche se li possedete su supporto fisico in versione 4K nella vostra videoteca e li vedete con regolarità sul televisore di casa, per quanto grande possa essere, l'esperienza di visione sullo schermo cinematografico non sarà mai paragonabile. Quindi, mettetevi il cuore in pace e fate una X su tutti i lunedì del calendario a partire da 1° luglio. Tutti i film con protagonista Peter Parker alias "Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere" tornano al cinema.

Tutti i film di Spider-Man al cinema questa estate: le date

Tra di voi c'è senza dubbio chi non solo non li ha visti tutti sul grande schermo, ma non era ancora nato quando nel 2002 usciva in sala il primo film di Sam Raimi, precisamente il 3 maggio negli USA e il 7 giugno in Italia. La Columbia Pictures (una divisione della Sony dal 1989) ha deciso di festeggiare i 100 anni portando al cinema il suo supereroe (come sappiamo, la Sony detiene i diritti di sfruttamento cinematografico del personaggio della Marvel). Questa celebrazione non include i film d'animazione Spider-Man: Un nuovo universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Questo il calendario degli appuntamenti con le versioni live-action del teenager morso da un ragno interpretate da Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland:

Qui sotto il video promozionale diffuso sull'account Instagram Sony Pictures Italia.