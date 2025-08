Spider-Man, in arrivo un nuovo spin-off animato dalle avventure di Miles Morales su Spider-Punk

News Cinema

In attesa di scoprire cosa accadrà a Miles Morales, il suo universo d'animazione offrirà al pubblico un nuovo spin-ff dedicato ad una variante di Spider-Man.

L’universo introdotto da Miles Morales continuerà ad espandersi. Secondo quanto riferito da ComicBook, l’intenzione di Sony Pictures è quella di realizzare un nuovo film d’animazione inteso come spin-off dello Spider-Verse introdotto in Spider-Man: Un Nuovo Universo e proseguito poi con il diretto sequel Spider-Man: Across The Spider-Verse. In attesa di scoprire cosa accadrà in Beyond the Spider-Verse, Sony avrebbe già tutta l’intenzione di ampliare la narrativa dedicando uno spin-off animato ad una delle varianti di Spider-Man.

Spider-Man, Sony al lavoro su un nuovo spin-off animato dedicato a Spider-Punk

Apparso in Spider-Man: Across The Spider-Verse, Spider-Punk sarà il protagonista del prossimo spin-off d’animazione voluto da Sony Pictures. Seppur negli anni gli Studios abbiano protetto calorosamente il successo di Spider-Man prestandolo di tanto in tanto ai Marvel Studios per varie apparizioni in progetti corali, lo stesso successo non è stato poi raggiunto da film paralleli sugli antieroi di Spider-Man come Venom, Morbius e Kraven – Il Cacciatore, tutti progetti che non hanno rispettato le aspettative. Ma è con Miles Morales che Sony Pictures ha finalmente riguadagnato terreno. Escludendo il successo trainante di Tom Holland, un’altra storia di Spider-Man che piace è quella con Miles Morales. Il terzo film della trilogia d’animazione non è ancora approdato sul grande schermo ma, per combattere l’attesa, si vocifera che gli Studios stiano pianificando un futuro più ampio per l’universo animato di Spidey.

Secondo quanto riportato da Deadline, gli Studios vorrebbero realizzare uno spin-off dedicato a Spider-Punk, che nel film d’animazione ha contato sulla voce originale di Daniel Kaluuya. Apparso brevemente in Spider-Man: Across the Spider-Verse, tornerà sicuramente in Beyond the Spider-Verse e a quanto pare avrà uno spin-off tutto suo. Kaluuya figura tra gli sceneggiatori del progetto e affiancherà Ajon Singh. I dettagli relativi alla trama risultano ben segreti al momento, ma tutto ciò che conta è che il progetto sta prendendo vita. Non è chiaro neppure quando uscirà, ma è possibile che debutterà dopo Beyond the Spider-Verse. Parallelamente, Sony Pictures sta lavorando anche ad uno spin-off su Spider-Noir, una Serie TV per Prime Video con Nicolas Cage.