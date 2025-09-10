Spider-Man Brand New Day: sul set Tom Holland ha bisogno di cambiare continuamente il suo costume da supereroe

News Cinema

Tom Holland è al momento impegnato nella lavorazione di Spider-Man: Brand New Day, quarta avventura cinematografica del suo Peter Parker. Le riprese del film sono diverse da quelle dei capitoli precedenti, perché l'attore contribuisce alla creazione del suo personaggio e si cambia spesso la tuta da supereroe.

Tom Holland, lo sappiamo, è attualmente impegnato nelle riprese di Spider-Man: Brand New Day, il quarto film in cui interpreta Peter Parker. Rispetto a quando è cominciata la nuova saga sul supereroe Marvel, l'attore è cresciuto molto, sia professionalmente che umanamente, e infatti ha ormai la possibilità, quando è sul set, di dire la sua sul personaggio dando dei suggerimenti al regista, che in questo caso è Destin Daniel Cretton, a cui dobbiamo Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Holland ormai considera Spider-Man come un familiare di cui si conoscono pregi e difetti, e quindi l'attore riesce a prevedere le sue reazioni. Proprio di questo ha parlato in un’intervista a Esquire, aggiungendo una divertente informazione sul suo costume di scena: la mitica tuta rossa e blu con tanto di ragnatele disegnate e cappuccio.

Nel corso degli anni, anzi dei decenni, i costumi dei supereroi sono diventati sempre più belli e sofisticati, e, nel caso di Spider-Man, meno ingombranti e perfettamente aderenti al corpo di chi li indossa. Tuttavia, specialmente nelle scene d’azione, in cui bisogna muoversi, correre e saltare, non si rivelano certo freschi come un completo in lino. E infatti, parlando della tuta di Spidey, Holland ha confessato che probabilmente sarà costretto a indossarne ogni 15 giorni una nuova, perché, dopo un po' che le usa, comincia a sudare come un forsennato.

Tom Holland vuole veramente rendere giustizia al caro amico Spider-Man

Sempre nell'intervista a Esquire Tom Holland ha parlato dell'amore per i suoi fan, che sono davvero eccezionali, e del suo rapporto con Peter Parker e il suo alter-ego, dicendo innanzitutto:

Ormai ho capito benissimo che tipo sia Peter Parker e per me è stata una gran fortuna che i fan abbiano detto a più riprese cosa amino nel franchise. Abbiamo avuto la possibilità di concentrarci proprio su queste cose mettendo a frutto i loro consigli. Mi piace stare dalla parte del personaggio, dire la mia e assicurarmi che le decisioni che vengono prese siano le migliori per Peter Parker, perché davvero lo considero uno dei miei migliori amici. Tuffarmi di nuovo nel personaggio è un po’ strano, perché sembra di uscire con un vecchio amico.

Tempo fa Tom Holland aveva raccontato di essere particolarmente attivo sui social quando si tratta di conversare con i suoi ammiratori e spiegando che il suo desiderio più grande è "rendere giustizia a Peter Parker" e regalare ai fan di Spider-Man qualcosa di bello che li ripaghi del loro "investimento economico nel franchise", in altre parole del denaro speso per vedere il film al cinema. Infine Holland ha raccontato di essere andato dalla Marvel e di aver detto: "Questo è ciò che dovremmo fare". Per fortuna è stato ascoltato e, anche se contribuire al processo creativo può essere stancante, il risultato di tanti briefing è stato sopraffino. E infatti Tom ha concluso dicendo

È oro puro quello che stiamo girando.

Nulla si sa della trama di Spider-Man: Brand New Day se non che, come vi abbiamo già narrato, è stata in parte influenzata dai fan della saga. Passando al cast del film, oltre a Tom Holland sono stati già riconfermati Jon Bernthal nel ruolo di The Punisher, Mark Ruffalo in quello di Hulk, e poi Zendaya (MJ) e Jacob Batalon (Ned Leeds). Tra le novità ci sono Sadie Sink, Tramell Tillman e Liza Colón-Zayas.

Concludiamo dicendo che, se Tom Holland è già molto famoso e molto amato adesso, figuriamoci cosa accadrà dopo l'uscita di Odissea di Christopher Nolan, nel quale interpreta Telemaco, e cioè il figlio di Ulisse. Il ragazzo, insomma, farà ancora tanta strada, anzi tantissima.