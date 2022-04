Spider-Man Across the Spider-Verse slitta al 2023, poco prima di Madame Web

News Cinema

La Sony ha rivisto la sua tabella di marcia per i prossimi cinecomic: il cartoon Spider-Man Across the Spider-Verse slitta al 2023, uscendo poco prima di Madame Web con Dakota Johnson.

Brutto colpo per i fan di Miles Morales: la Sony Pictures ha rivisto alcune date di uscita per il suo Sony's Spider-Man Universe e al film di animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse è toccato un bel slittamento al 2023, una data che per poco non lo accavalla a Madame Web, perché anche il film dal vero con Dakota Johnson ha una data ufficiale da segnarsi sul calendario. Leggi anche Spider-Man Across the Spider-Verse: un'altra rivoluzione tecnica?

Spider-Man: Across the Spider-Verse e Madame Web, ecco le date di uscita