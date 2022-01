Spider-Man Across the Spider-Verse: un'altra rivoluzione tecnica?

News Cinema

Per il film l'animato Spider-Man: Across the Spider-Verse Part One, i producer Lord & Miller hanno in mente di proseguire sulla scia dell'innovazione artistica e tecnica.

La sbornia da Spider-Man proseguirà nel corso del 2022: dopo il successo di Spider-Man No Way Home, ci attende infatti a ottobre Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), il ritorno del Miles Morales animato che ha vinto un Oscar come miglior film d'animazione per il precedente Spider-Man: Un nuovo universo. Hanno brevemente accennato al film e alla loro sfida creativa i produttori del progetto, gli infaticabili ironici Phil Lord e Chris Miller. Leggi anche Spider-Man Across the Spider-Verse, tutto quello che sappiamo sul sequel animato

Spider-Man Across the Spider-Verse, la frontiera dell'innovazione animata si allarga

Phil Lord e Chris Miller hanno discusso on IndieWire della corsa all'Oscar per I Mitchell contro le macchine, arrivato poi su Netflix e diretto da Mike Rianda e Jeff Rowe, realizzato come sempre dalla Sony Pictures Animation sotto la supervisione del duetto. Sin dal loro esordio con Piovono Polpette, l'azienda si è fatta portavoce di una ricerca estetica particolare nell'ambito della CGI, com'è stato evidente peraltro anche con gli Hotel Transylvania. Lo stile grafico di I Mitchell contro le macchine e Spider-Man: Un nuovo universo è stato fondamentale nel dare una voce propria a queste esperienze artistiche.. e la sfida non terminerà con Spider-Man Across the Spider-Verse (Part One), anzi!

Niente di ciò che abbiamo fatto è mai sembrato al momento una buona idea. [...] L'animazione è per definizione un mezzo sperimentale. Ogni film animato è un film sperimentale. Vive per rivelare e sottolineare la nostra umanità. [... Per il prossimo Spider-Man] è stato divertente avere la fiducia per andare anche oltre il film precedente, per spingere il mezzo ancora più avanti e portare Miles Morales dove non avreste mai immaginato di vederlo.