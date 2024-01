Spider-Man 4, la Marvel e la Sony non riescono a mettersi d'accordo?

News Cinema

Secondo un dietro le quinte dell'insider Daniel Richtman della CNBC, la direzione del prossimo Spider-Man 4 divide i Marvel Studios dalla Sony. Kevin Feige e Tom Holland hanno un'idea, la Sony ne ha un'altra. Devono mettersi d'accordo per forza.

Dopo il successo di Spider-Man No Way Home, nonostante si sia trattato di un film "conclusivo" di una trilogia, un prosieguo con un altro Spider-Man 4 con Tom Holland sembra comunque scontato, se non altro da un punto di vista commerciale, ed è stato anche confermato tempo fa. Ma come procedono i lavori? Ricordiamo che la saga dal vero di Spider-Man al cinema non vede i Marvel Studios indipendenti: un accordo con la Sony è sempre obbligatorio... e stando a una voce sollevata dall'insider Daniel Richtman, che scrive per la CNBC, ci sarebbe un po' di incertezza sulla direzione da intraprendere. Leggi anche Madame Web, indiscrezione: tagliati i cameo degli Spider-Man di Andrew Garfield e Tom Holland?

Spider-Man 4: realistico e intimista... o multiverso senza remore?