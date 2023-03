Siete appassionati di scacchi? Questi i film in streaming che fanno per voi

News Cinema

Abbiamo selezionato cinque film in streaming che contengono altrettante celebri partite a scacchi. Buona lettura!

La ricorrenza di cui approfittiamo oggi per proporvi i soliti cinque film in streaming è la data di nascita di Bobby Fischer (9 marzo 1943), uno dei più grandi giocatori di scacchi mai esistiti. E sono proprio le migliori scene relative a questo gioco che vi proponiamo oggi in altrettanti film di successo. Come sempre buona lettura!

Cinque film in streaming che contengono famose scene di scacchi

Il settimo sigillo

Agente 007, dalla Russia con amore

Il casto Thomas Crown

La cosa

X-Men

Il settimo sigillo (1956)

Non potevamo che partire con la partita a scacchi tra il cavaliere e la Morte stessa che ha cambiato la storia del cinema. Un duello fisico, psicologico ed emotivo che Ingmar Bergman mette in scena con una bellezza estetica e un precisione psicologica mai sperimentate in precedenza. Il settimo sigillo diventa il film simbolo di un modo di fare e intendere il cinema. Max von Sydow come protagonista si fa semplicemente incomparabile con alcun altro attore europeo. Film di svolta. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Agente 007, dalla Russia con amore (1965)

Da molti considerato il migliori film di James Bond almeno quando lo interpretava Sean Connery, Agente 007, dalla Russia con amore possiede una storia sequenza di partita a scacchi che informa tutto il film, sia nella tensione dello sviluppo narrativo che nell’eleganza della messa in scena. Un film composito che Terence Young assembla con cura estrema, facendone un classico del genere. Noi lo amiamo, e con quel protagonista talmente magnetico è impossibile non rimanere affascinati…Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Il casto Thomas Crown (1968)

Quando la sfida mentale di una partita a scacchi può diventare momento di magnifica seduzione. Prima di tutto se i due contendenti sono Faye Dunaway e Steve McQueen, poi se a mettere in scena questo grandioso momento di cinema è un Norman Jewison in forma smagliante. Il casto Thomas Crown è uno di quei classici che continuano ad ammaliare, elegante e preciso. Con momenti di grande cinema e una sfida tra due attori dall’alchimia perfetta. Che spettacolo la Hollywood che gioca con i ruoli…Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

La cosa (1982)

Kurt Russell che gioca a scacchi con il computer e lo sconfigge versandoci dentro il suo whisky è uno dei pochissimi momenti di leggerezza di un film altrimenti soffocante, terrificante, improntato a un’idea di fantascienza che sa arrivare agli estremi dell’orrore. John Carpenter fa de La cosa un capolavoro troppo difficile da sostenere a livello emotivo e psicologico. con degli effetti speciali innovativi e radicali. Cinema di confine estetico e mentale, di una bellezza brutale e ammaliante. Non ri riesce a vedere, fa troppa paura, ma neppure si può allontanarsi da esso…Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

X-Men (2000)

Chiudiamo con la partita a scacchi che due titani del grande schermo quali Ian MCKellen e Patrick Stewart giocano nei panni di Magneto e Dottor X. Loro sono il lato iconico e altolocato non soltanto del primo X-Men ma dell’intera saga. Bryan Singer dirige un primo capitolo sincopato e preciso, con momenti di cinema d’azione e spettacolo davvero efficaci. Un’ora e mezzo di intrattenimento concentrato e intelligente. E poi Hugh Jackman come Wolverine è un portento, diciamocelo! Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Disney +.