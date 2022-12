Showing Up: il trailer ufficiale del nuovo film di Kelly Reichardt con Michelle Williams

News Cinema

Una delle più celebrate registe contemporanee e l'attrice che vedremo a brevissimo nel The Fabelsman di Steven Spielberg collaborano per la quarta volta in questa commedia melanconica che parla di vita e di arte.

Kelly Reichardt è una delle più stimate e apprezzate registe contemporanee. Michelle Williams, vedova di Heath Ledger nonché attrice di successo con quattro candidature all'Oscar ottenute finora (che potrebbero, chissà, diventare cinque grazie a The Fabelmans di Steven Spielberg, che la vede nei panni del protagonista e alter ego del regista), con Reichardt ha lavorato spesso e volentieri, e con questo nuovo film intitolato Showing Up, di cui di seguito trovate il trailer originale, arriva alla quarta collaborazione.

Prima c'erano stati film notevoli come il bellissimo Wendy & Lucy, il western Meek's Cutoff e il dramma Certain Woman: questa volta le due collaborano in una commedia, stralunata e malinconica, che parla di arte e di vita.

La storia di Showing Up vede Williams nei panni di una scultrice che sta per debuttare con una mostra che potrebbe cambiare il corso della sua carriera, e che mentre il giorno fatidico si avvicina, trae nuove ispirazioni dalle sue complesse relazioni con amici e colleghi e della sua caotica vita familiare.

Nel cast del film c'è anche Hong Chau, l'attrice che si è fatta conoscere con Downsizing di Alexander Payne, che è in questi giorni ancora nei nostri cinema con The Menu e che è bravissima al fianco di Brendan Fraser in The Whale di Darren Aronofsky, che arriverà invece il 9 marzo nelle sale italiane.

A firmare il copione di Showing Up, che è prodotto dalla A24, la stessa Reichardt assieme a Jon Raymond, già co-sceneggiatore con lei dei suoi First Cow, Meek's Cutoff e Night Moves.