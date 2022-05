Shin Kamen Rider: il teaser del film diretto da Hideaki Anno

News Cinema

Dopo aver terminata la saga di Evangelion, diretto Shin Godzilla e scritto e prodotto Shin Ultraman, il regista giapponese si è dedicato alla versione cinematografica della popolare serie televisiva "tokusaku" degli anni Settanta.

Dopo Shin Godzilla (diretto a quattro mani con Shinji Higuchi) e dopo lo Shin Ultraman che ha appena fatto il suo debutto nei cinema giapponesi e che lo vede coinvolto come produttore e sceneggiatore, ecco che il grande Hideaki Anno, il papà della saga di Neon Genesis Evangelion, si sta già dedicando a un nuovo reboot basato su un altro materiale storico della cultura popolare giapponese: la serie tv Tokusatsu degli anni Settanta Kamen Rider, che diverrà un film intitolato, non sorprendentemente, Shin Kamen Rider.

Il film, che debutterà nel 2023, seguirà ovviamente le linee narrative di base della serie, che venne ideata dal mangaka Shōtarō Ishinomori e che raccontava di Takeshi Hondo, un ragazzo molto intelligente che veniva rapito da un'organizzazione terroristica per trasformarlo in una sorta di superuomo cyborg che avrebbe dovuto supportare il loro piano: sostituire tutta la popolazione del pianeta con creature cyborg. Takeshi riusciva però a fuggire dalle grifie dei suoi aguzzini, prima della cancellazione della sua memoria e dopo però aver acquisito nuovi, incredibili poteri, dedicando la sua vota a combattere quell'oscuro nemico.

Nel cast del film ci sono Sousuke Ikematsu nei panni del protagonista, Minami Hamabe in quelli di Ruriko Midorikawa ma anche il leggendario Shinya Tsukamoto.

Ecco il teaser trailer di Shin Kamen Rider: