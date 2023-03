Shazam 2: Zachary Levi, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler a Roma per Furia degli Dei [video]

News Cinema

Il tour promozionale per Shazam! Furia degli Dei porta il regista David F. Sandberg e gli attori Zachary Levi, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler a Roma. Il video del photocall con il Colosseo alle spalle.

Arriva al cinema il 16 marzo il sequel di Shazam!, il supereroe DC Comics che abbiamo visto per la prima volta nel 2019. Intitolata Shazam! Furia degli Dei, questa nuova avventura è sempre diretta da David F. Sandberg e riporta nel ruolo di Billy Batson il brillante Zachary Levi. Il giovane adolescente che quando grida la parola Shazam si trasforma in un adulto con superpoteri, continua a vivere con gli altri membri della famiglia adottiva e sta ancora imparando a destreggiarsi tra la vita da teenager e eroe con grandi responsabilità. I ragazzi si trovano però a fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità giunte sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo fa. Così Billy, alias Shazam, e la sua famiglia, torneranno in azione per salvare i loro superpoteri, le loro vite e il destino del mondo.

Shazam! Furia degli Dei: il photocall con gli attori a Roma davanti al Colosseo