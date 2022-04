Shazam! 2, c'è davvero Wonder Woman nel cast? Mistero svelato al CinemaCon [SPOILER]

News Cinema

Al CinemaCon i presenti hanno potuto vedere una sequenza di Shazam! Fury of the Gods, levandosi il dubbio sulla possibile partecipazione di Wonder Woman alias Gal Gadot all'ironico film con Zachary Levi. C'è o non c'è?

Shazam! - Fury of the Gods, per gli amici Shazam 2, è una piacevole eccezione nella stagione dei rinvii, perché è stato a sorpresa anticipato dalla Warner Bros., spostato dal giugno 2023 al dicembre 2022. Non accade spesso, così gli occhi erano più che mai puntati alla presentazione del film al CinemaCon, dove è stato possibile rispondere a un quesito scottante, riguardante un ventilato cammeo di Wonder Woman alias Gal Gadot nel lungometraggio interpretato come sempre da Zachary Levi. Leggi anche Shazam 2 Fury of the Gods, la prima clip dietro le quinte del sequel!

Wonder Woman c'è in Shazam 2, ma è solo uno scherzo

Ebbene sì, stando alle sequenze mostrate al CinemaCon di Shazam! Fury of the Gods, in una scena c'è sul serio Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, ma è un puro cammeo in una gag: stando alle descrizioni della sequenza, vediamo Shazam in un ristorante a Parigi, intento a cenare con Diana Prince. Lui dice a lei che non sta cercando una relazione seria (!), così Wonder Woman abbandona il tavolo seccata, ma mentre sta per uscire si volta e si rivela Merlino! È tutto un sogno, usato dal mago per comunicargli che le figlie del titano Atlas verranno a cercarlo. Compare un drago gigantesco. Poco dopo, in un'altra scena del video mostrato al CinemaCon, Shazam sta spiegando a Helen Mirren (nel film interprete di Hespera) che, avendo visto tutti i film di Fast & Furious, è abbastanza sicuro che la cosa più importante sia la famiglia. È costretto a pronunciare la parola "famiglia" due volte, prima che tutto il resto del cast plani volando dietro Helen Mirren.

Da questa descrizione si può scommettere che, come gli stessi autori hanno confermato, il tono scanzonato ma avventuroso e simpatico del primo Shazam! sarà mantenuto in pieno. Appuntamento al cinema il prossimo Natale!