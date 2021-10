Shazam 2 Fury of the Gods, la prima clip dietro le quinte del sequel!

News Cinema

Presentato durante l'evento DC Fandome, sono arrivate anche le prime immagini del sequel di Shazam!

Durante l'evento DC Fandome del fine settimana è stato presentato anche il primo trailer (in realtà si tratta di una clip con scene e commento del protagonista) di Shazam! Fury of the Gods, sequel del fortunato Shazam! con Zachary Levy, di nuovo diretto dallo svedese David F. Sandberg.

Nel sequel la famiglia che si era formata alla fine del primo film affronterà dei nuovi nemici. Il cast si completa con Jack Dylan Glazer, Adam Brody, Faithe Herman, Meagan Good, Grace Fulton, Ian Chen, Ross Butler, Jovan Armand, D.J. Cotrona, Marta Milans e Cooper Andrews mentre le cattive, come sappiamo, sono Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler nel ruolo delle tre figlie del dio Atlante.

Non si conoscono dettagli sulla trama, ma queste sono le prime immagini.