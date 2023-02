Sharper: parlano i protagonisti Justice Smith e Briana Middleton

News Cinema

Debutta il 17 febbraio in streaming su Apple Tv+ un thriller dove niente e nessuno sono quelli che sembrano. Compresi Tom e Sandra, due dei personaggi chiave della storia, i primi che incontriamo in questo film diretto da Benjamin Caron. Abbiamo intervistato i loro interpreti, e questo è quello che ci hanno raccontato.

Sharper, il film Apple Original che debutta in streaming su Apple TV+ il 17 febbraio, ha due grandissimi punti di forza: un copione intricato ma perfettamente funzionante (di quelli che erano entrati nella Black List, la lista annuale delle migliori sceneggiature che circolano sulle scrivanie dei produttori hollywoodiani), e le interpretazioni degli attori protagonisti che animano personaggi spesso e volentieri ingannevoli, essendo quella di Sharper una storia di truffe e soprattutto di truffatori, nella quale quello che vediamo, spesso, è un inganno o una falsificazione di vicende, psicologie, eventi.

Impossibile dire di più sulla trama del film senza incorrere nel peccato - in questo caso sì, piuttosto grave - dello spoiler. Quel che possiamo dire, però, che se nel cast di Sharper quelli di Julianne Moore, Sebastian Stan e John Lithgow sono i nomi più noti, e che magari attirano maggiomente l’attenzione dello spettatore potenziale, non per questo vanno sottovalutati Justice Smith e Briana Middleton, che completano il gruppo dei protagonisti. Primo perché sono entrambi molto bravi, secondo perché, in fin dei conti, la storia di Sharper è quasi primariamente la loro, tanto più che sono loro due, nei panni di Tom e Sandra, rispettivamente, che per primi incontriamo nel capitolo iniziale di Sharper.

Intervistati via Zoom, loro a Londra io a Roma, Smith e Middleton hanno prima di tutto sottolineato (appunto) la bontà della sceneggiatura che gli è stata proposta. “Non riuscivo a smettere di leggerla, era coinvolgente e non sapevo mai cosa stesse per accadere”, ha raccontato Smith, “e ho pensato che dovevo per forza fare il film, un film in cui fin dalla prima scena vedi qualcosa che poi viene ribaltato”.

“Il film, per come è venuto, rende perfettamente giustizia al copione e ai suoi capovolgimenti”, ha aggiunto Middleton, “e da spettatore”, si è raccomandata “devi essere costantemente concentrato: perché sai sempre che quello che vedi potrebbe non essere la verità”.



Sharper: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Recitare più personaggi in uno

Senza entrare troppo nel dettaglio, ancora ovviamente per ragioni di spoiler, quel che i due attori hanno evidenziato è che anche loro, o meglio i loro personaggi, Tom e Sandra, potrebbero non essere quello che sembrano. Il che ha significato, per loro, in qualche modo, recitare più personaggi in uno.

“La sfida più grande di questo film è stato appunto questo dualismo”, ha dichiarato Smith, “Dovevamo interpretare da attori personaggi che recitano un ruolo e che però devono raccontare quella che è una verità del momento: tutti questi livelli a volte possono essere un po’ complessi da decifrare”. Per questo, anche se il suo personaggio è quello “meno ambiguo”, Justice Smith ha “cercato la sincerità di ogni singolo momento. Sharper,” ha poi detto l’attore, “è stato uno dei primi film nella mia breve carriera in cui mi sono più lasciato andare rispetto a quanto faccia di solito, in cui ho considerato prioritaria la presenza rispetto alla preparazione: andavo sul set ogni giorno cercando di vivere il momento, di reagire alle persone che lavoravano con me. Una cosa niente affatto difficile perché gli attori che avevo di fronte erano davvero incredibili”.

Anche per Briana Middleton il lavoro sul personaggio di Sandra “è stato complesso”. Lei, ha raccontato, si è “concentrata molto sulla fisicità, sulle azioni compiute con il corpo. Avevo poi una playlist e certe canzoni mi hanno aiutata a trovare il giusto mood per le scene e il personaggio. Avevo sempre presente quale fosse il mio spazio fisico, e ho lasciato che fosse quello a influenzare le mie scelte del momento”, cercando di volta in volta, scena dopo scena, “i comportamenti fisici e emotivi giusti per ogni circostanza”.

Leggi anche La recensione di Sharper

La corsa al benessere che intralcia i rapporti umani

Sharper è un film che parla, anche, di avidità e di sopraffazione. E secondo Middleton “questi personaggi, a livelli diversi, prendono decisioni molto estreme per ottenere quello che vogliono, o di cui sentono di aver bisogno. Sono molto curiosa di capire cosa spinga a sentire quel bisogno, quell’avidità, il bisogno di denaro e potere, o di sentirsi in vantaggio su qualcun altro. È molto interessante, e penso che derivi tutto una scarsità reale di risorse, in un mondo dove non tutti hanno, materialmente, ciò di cui hanno bisogno”.

Anche Smith è d’accordo su questo aspetto, parlando di “una natura insidiosa insita nel denaro. Credo”, ha detto, “che il denaro possa interferire nelle nostre relazioni interpersonali. Credo che questo film mostri come siamo tutti accomunati dalla voglia di inseguire il denaro e i nostri desideri, e come questo avere tutti gli stessi obiettivi sta intralciando le connessioni tra le persone. È molto ironico”, ha concluso Smith, “perché siamo tutti uguali, ma non ce ne accorgiamo”.