Sharon Stone tentò di realizzare un film su Barbie, ma l'idea non fu apprezzata: "Ci hanno buttato fuori"

Anche Sharon Stone era interessata a Barbie e, negli Anni '90, propose una sua idea per realizzare un film live action sulla bambola Mattel, prontamente stroncata dagli Studios.

Prima di Greta Gerwig, anche Sharon Stone aveva proposto un film su Barbie, ma negli Anni ’90. All’epoca l’attrice ha dovuto mandar giù un concitato rifiuto in merito ad un live action sull’iconica bambola Mattel oggi diventato campione d’incassi del 2023. Ragionando sul successo raggiunto oggi, Sharon Stone ha condiviso alcuni dettagli in merito al progetto che voleva realizzare circa trent’anni fa, vittima di una forte stroncatura da parte degli Studios non esattamente interessati ad approfondire la conversazione.

Barbie, Sharon Stone ricorda come sarebbe stato il suo film se gli Studios avessero dato il via libera alla produzione

Il mondo avrebbe potuto beneficiare di un altro adattamento in carne ed ossa relativo a Barbie, prima ancora di Margot Robbie, ma non è mai accaduto. Sharon Stone avrebbe voluto portare sullo schermo la bambola Mattel, come ha raccontato durante il podcast Fly on the Wall con Dana Carvey e David Spade. Purtroppo, però, lo studio di produzione non era d’accordo con la sua visione e ha declinato la proposta.

Sono andata in studio per provare a realizzare Barbie negli anni '90 con un produttore, un mio amico, e avevo dalla mia parte l'allora CEO di Mattel. Ci hanno buttato fuori dallo studio. Ci dissero: 'Perché prendete questa icona americana e cercate di distruggerla? Cosa c'è di sbagliato in voi?’. Mi fecero una ramanzina e mi accompagnarono alla porta.

Nel corso del podcast, Sharon Stone ha rivelato qualche dettaglio in più in merito alla trama che avrebbe approfondito la sua versione live action di Barbie.

Avevamo immaginato la scena iniziale con Barbie che si avvicinava alla Mattel con la sua automobile di Barbie, poi i servizi segreti sbucavano fuori, i loro piedi grandi quanto la macchina. La scortano all’interno della Mattel, tutti si fanno da parte perché è il membro più importante della Mattel. Tutte le persone rivelanti le corrono dietro, si prostrano ai suoi piedi perché è la regina della Mattel, si tratta del potere di essere Barbie e ciò che Barbie potrebbe fare nel mondo proprio perché è così potente. Ma all’epoca non pensavano che Barbie dovesse essere potente.