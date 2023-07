Sharksploitation: il trailer del documentario che racconta la storia dei film con gli squali!

News Cinema

Gioite tutti, appassionati di Shark Movies: un documentario di Shudder che racconta la storia del nostro genere preferito è in arrivo! Targato Shudder.

Avanti, ammettetelo. Davanti a un film con gli squali, non sapete resistere.

Da quando Steven Spielberg, 48 anni fa, ha girato un capolavoro ancora efficacissimo, che ha segnato in maniera indelebile l'immaginario degli spettatori di tutto il mondo, da Lo squalo in avanti, insomma, il sottogenere dello shark movie ha proliferato, diventando più popolare anno dopo anno, e spingendo i confini (suoi e del nostro stupore) sempre più avanti.

Ora, a raccontare la storia di questo genere, e il perché e i percome di una passione che pare intramontabile, arriva un documentario targato Shudder dal titolo decisamente esplicativo: Sharksploitation.

Sharksploitation, che debutterà in streaming su Shudder in USA, Canada, UK, Australia e Nuova Zelanda il 21 luglio è diretto da Stephen Scarlata, nome di certo non celebre, ma che però è accreditato come produttore di un altro ottimo documentario, Jodorowsky’s Dune, il che fa ben sperare anche per questo suo primo lavoro da regista.

Per il suo film Scarlata ha intervistato figure fondamentali nella storia del cinema di genere come Roger Corman e Joe Dante, lo sceneggiatore di Lo squalo e dei suoi primi due sequel Carl Gottlieb, il regista di 47 metri Johannes Roberts e Mario Van Peebles, attore in Lo squalo 4 - La vendetta. Ma c'è spazio anche per Wendy Benchley, nota sostenitrice della conservazione marina e ambientale, ex consigliera del New Jersey, co-fondatrice di varie organizzazioni ambientaliste nonché moglie di Peter Benchley, lo scrittore del romanzo che ha ispitato Lo squalo di Spielberg, il film da cui tutto è iniziato.

Ecco il trailer ufficiale di Sharksploitation: