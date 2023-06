Joe Dante al Cinema Ritrovato: "Oggi si rifà sempre lo stesso film"

News Cinema

Il grande regista americano, che da troppo tempo non regala un film, a Bologna presenta The Movie Orgy e Gremlins 1 e 2. E parlando con la stampa non ha fatto sconti al cinema contemporaneo.

Tra gli ospiti dell’edizione 2023 del Cinema Ritrovato - il meraviglioso festival organizzato dalla Cineteca di Bologna che è una quanto mai necessaria iniezione di fiducia nelle potenzialità del cinema come lo abbiamo conosciuto fino a qualche tempo fa, pieno com’è di spettatori giovani e giovanissimi - c’è anche Joe Dante: uno che ha modellato l’immaginario di una generazione, e che è sempre stato l’alfiere di un cinema orgogliosamente di genere, legato alla tradizione del passato ma al tempo stesso proiettato verso il futuro.

Dante è a Bologna per incontrare il pubblico e per presentare tre suoi film: il celeberrimo Gremlins, quel Gremlins 2 che ritiene più “suo” del primo, e anche il suo primissimo film, datato 1968: The Movie Orgy, una sorta di Blob ante-litteram che mescola spezzoni di film, programmi televisivi e spot pubblicitari per cinque ore.

“Un tempo durava sette ore, ora l’ho ridotto”, ha spiegato Dante. “Giravamo per le università a presentarlo, ai tempi. Ebbe grande successo, tanto che un noto marchio di birra iniziò a sponsorizzare le proiezioni, e più i ragazzi bevevano, più il film aveva successo”. Per Dante The Movie Orgy è legatissimo alla cultura popolare degli Stati Uniti, “ma è anche abbastanza assurdo per piacere un po’ ovunque”.

Di Gremlins e del suo successo il regista dice che è stato “il film giusto al momento giusto, inaspettato e spiazzante, in linea con la tendenza degli anni Ottanta di fare film per ragazzi con i ragazzi come nei Cinquanta. Il copione originale, che mi venne proposto da Spielberg, prevedeva addirittura che il protagonista avesse solo dodici anni”. Dato il grande successo del film, a Dante fu subito proposto un sequel, che però lui non avrebbe voluto realizzare: “ne avevo abbastanza di quei pupazzi, me li sognavo la notte”. Per convincerlo a girarlo, gli venne fatta la proverbiale offerta che non si può rifiutare, quella di avere carta bianca sul copione e le riprese. Per questo, Dante lo ha definito “più personale del primo, una sorta di liberissimo Helzapoppin”.



Gremlins: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Una libertà, quella avuta da Dante in Gremlins 2, che oggi è quasi inconcepibile. E l’opinione del regista sulla Hollywood di oggi non è di certo benevola, sebbene anche in passato abbia avuto i suoi problemi. “Roger Corman e Steven Spielberg sono state le sole due persone con cui sono riuscito a lavorare con soddisfazione”, ha detto, “e con cui ho avuto i rapporti più stretti, perché capivano quello che volevo fare, e erano in grado di darmi le risposte che cercavo. Parlare con gli Studios è sempre stato difficile, ma oggi, dove gli Studios sono sempre meno e si assorbono l’un l’altro, si pensa solo a fare soldi senza interesse per i film in sé e per le storie che si raccontano. Il profitto si è sempre cercato, ma un tempo i film e le storie erano rispettati, e gli Studios producevano film incredibili: pensate a Chinatown. Oggi gli Studios rifanno rifanno sempre lo stesso film, lavorano solo sulle proprietà intellettuali, e si film lunghissimi e ripetitivi, in cui si ripete sempre la stessa scena. ‘Facciamo esplodere qualcosa’ è la parola d’ordine. Sono film che sembrano scritti dall’AI, interessanti quanto le persone che sono a capo degli Studios stessi”.

Il problema, secondo Dante, è che questo crea “disinteresse nelle persone verso il cinema e verso i film”.

Questa situazione, insieme all’affermarsi dello streaming, fa sì che oggi “ a Hollywood si fa fatica a trovare una sala. Per noi”, ricorda Dante, “andare al cinema era un’esperienza. E uno dei motivi per cui questo festival è bellissimo, oltre che per il fatto di celebrare il cinema del passato, è che quel cinema te lo fa vedere in sala, assieme a molte altre persone”.