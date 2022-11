Scrooge: A Christmas Carol: il trailer del musical d'animazione in arrivo su Netflix

News Cinema

Scrooge: A Christmas Carol è la trasposizione del racconto di Charles Dickens Canto di Natale e debutta su Netflix a inizio dicembre per insegnarci la gentilezza, la solidarietà e la generosità. Finalmente è arrivato il trailer.

Manca poco più di un mese a Natale e già possiamo gustarci il colorato e appassionante trailer di Scrooge: A Christmas Carol, film d'animazione ispirato al racconto di Charles Dickens "Canto di Natale" che approderà sulla piattaforma streaming il prossimo 2 dicembre.

La regia di Scrooge: A Christmas Carol è di Stephen Donnelly, a cui dobbiamo Benvenuti alla Monster High. Le voci originali del film sono quelle di Luke Evans (che fa parlare l'arcigno protagonista Scrooge), Johnny Flynn, Olivia Colman, Trevor Dion Nicholas, Jessie Buckley, Giles Terera, James Cosmo.

Scrooge: A Christmas Carol: di cosa parla il film?

Per quanto riguarda la trama di Scrooge: A Christmas Carol, siamo sicuri che molti la conoscono già, vista la fonte di ispirazione. Agli smemorati ricordiamo che al centro della vicenda c'è un vecchio solo, antipatico e soprattutto avaro: Ebenezer Scrooge. La notte di Natale, l'uomo riceve la visita di tre fantasmi: lo spirito del Natale passato, lo spirito del Natale presente e lo spirito del Natale Futuro. Ognuno gli farà vedere qualcosa che lo toccherà nel profondo e così Scrooge cambierà. La cosa importante di Scrooge: A Christmas Carol è che si tratta di un musical. Delle musiche si è occupato Leslie Bricusse, che ha vinto l'Oscar per la miglior colonna sonora grazie a Victor/Victoria e per la migliore canzone originale con "Talk to the Animals" del film Doctor Doolittle.

Il trailer di Scrooge: A Christmas Carol

E finalmente, ecco il trailer di Scrooge: A Christmas Carol, uno dei film di Natale più attesi dai bambini: