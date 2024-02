Scoop: nel primo trailer italiano del film Netflix, il principe Andrea messo nei guai dall'intervista sullo scandalo Epstein

News Cinema

Gillian Anderson e Rufus Sewell sono i protagonisti di Scoop, prossimamente su Netflix, che racconta la celebre intervista della BBC sullo scandalo sessuale Epstein e il coinvolgimento del principe Andrea. Ecco il primo teaser trailer in italiano.

A sorpresa è arrivato il primo teaser in italiano di Scoop, il film originale Netflix che racconta la famigerata intervista al principe Andrea d'Inghilterra sul suo coinvolgimento nello scandalo sessuale attorno all'imprenditore Jeffrey Epstein, suicida in carcere nel 2019. A interpretare il principe, terzogenito della regina Elisabetta, è Rufus Sewell, mentre la sua antagonista, la produttrice della BBC che lo convinse a farsi intervistare, è Gillian Anderson. Qua le prime immagini.

Scoop: la trama e gli attori del film

Scoop è tratto dal libro di Sam McAlister, "Scoops:The BBC's Most Shocking Interviews from Prince Andrew to Steven Seagal", ovviamente solo dal capitolo che riguarda il principe. Samantha McAlister produsse e realizzò l'intervista, andata in onda su Newsnight della BBC, in cui il principe smentiva le accuse di Virginia Roberts Giuffre, che lo accusava di averla stuprata quando era ancora minorenne. L'intervista invece di discolparlo aggravò ulteriormente la posizione dell'(oggi) ex membro della Casa Reale. Nel cast del film, diretto da Philip Martin, ci sono anche Keeley Hawes, Billie Piper e Romola Garai.