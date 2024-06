Sbatti il mostro in prima pagina: al cinema dal 4 luglio la versione restaurata del film - Ecco il poster in anteprima

News Cinema

In occasione dell'uscita al cinema il 4 luglio della versione restaurata in 4K dalla Cineteca di Bologna di Sbatti il mostro in prima pagina, uno dei capolavori di Marco Bellocchio, vi facciamo vedere in anteprima esclusiva il poster ufficiale del film, sul quale appare un minaccioso Gian Maria Volontè.

Il 4 luglio torna al cinema, in versione restaurata in 4K dalla Cineteca di Bologna, Sbatti il mostro in prima pagina, il film di Marco Bellocchio con Gian Maria Volonté uscito nel 1972. Distribuito da 01 Distribution in collaborazione con Minerva Pictures, il film ha avuto la sua anteprima, in questa nuova veste, all'ultimo Festival di Cannes, dove è stato accolto da fragorosi applausi e una standing ovation e sarà presentato in anteprima nel nostro paese il 27 giugno al Cinema Ritrovato di Bologna

Sbatti il mostro in prima pagina è stato sceneggiato da Sergio Donati e Goffredo Fofi. La scenografia è di Dante Ferretti, Le musiche di Nicola Piovani, la fotografia di Luigi Kuveiller ed Erico Menczer. Accanto all’immenso Volonté, nel ruolo di Giancarlo Bizanti, nel film hanno recitato Fabio Garriba (Roveda), Carla Tatò (moglie di Bizanti), Jacques Herlin (Lauri), John Steiner (ingegner Montelli), Michel Bardinet (Vanzina, redattore de Il Giornale, Jean Rougeul (direttore de Il Giornale), Corrado Solari (Mario Boni) e Laura Betti (Rita Zigai).

Sbatti il mostro in prima pagina: un film più attuale che mai

Ispirato a un fatto di cronaca, il famoso caso di Milena Sutter, Sbatti il mostro in prima pagina attraversa un periodo della storia italiana funestato da attentati o comunque episodi di cronaca nera: la morte dell'anarchico Pinelli, il funerale di Giacomo Feltrinelli, la Strage di Piazza Fontana, le bombe alla Fiera campionaria di Milano del 1969.

Il tema del film è il legame fra stampa, politica e forze dell'ordine. Al centro della vicenda, infatti, c'è un giornale che manipola l'informazione, e siccome siamo in epoca di fake news, Sbatti il mostro in prima pagina è molto attuale. Marco Bellocchio, che si è trovato a fare un film su commissione dopo l'uscita di scena di Sergio Donati, sulle prime non è rimasto soddisfatto del risultato, ma di recente ha cambiato idea, E difatti, proprio al Festival di Cannes ha dichiarato:

Quando l'ho rivisto mi sono reso conto che in passato lo criticavo, mentre adesso lo apprezzo perché è un film semplice con una serie di triangolazioni anch'esse semplici e con alcune profondità non casuali, che sono legate anche alla sublime interpretazione di Gian Maria Volonté e di Laura Betti, grande attrice completamente dimenticata.

In altra sede Marco Bellocchio ha raccontato l'inizio di questa sua avventura cinematografica:

La lavorazione di Sbatti il mostro in prima pagina era iniziata con Sergio Donati come sceneggiatore e regista. Di comune accordo lui e il produttore avevano giudicato che Donati non era in grado di poter passare ancora alla regia, e così Franco Committeri si dette da fare per trovare uno che riprendesse il film. Io accettai perché m’interessava un'esperienza di questo genere; saltare su un treno già in marcia, vedere cosa si poteva fare come lavoro strettamente professionale, e anche trasformare il film, che era un giallo sul mondo del giornalismo milanese, in un film di taglio politico. Mi trascinai appresso Fofi e con lui riscrivemmo velocissimamente la sceneggiatura giorno per giorno, mentre si girava. Restarono gli ambienti, restarono quasi tutti gli attori, ma vennero aggiunti nuovi ruoli, tra cui quello fondamentale di Laura Betti, e la storia diventò completamente diversa.

Sbatti il mostro in prima pagina: la trama raccontata da Alberto Moravia

Di cosa parla esattamente Sbatti il mostro in prima pagina? Alberto Moravia, che recensì il film sull'Espresso, riassumeva così la trama:

Un giornale gode fama di organo di informazione oggettivo, imparziale, indipendente, illuminato. Ciononostante, o forse appunto per questo, si tratta di una facciata menzognera dietro la quale si nasconde un proprietario che difende con piena consapevolezza gli interessi dei gruppi di potere e un direttore cinico e pronto a tutti i compromessi. Accade che proprio alla vigilia delle elezioni l’opposizione attacchi i gruppi finanziari che si servono del giornale. Allarmato, il proprietario convoca Bizanti, il direttore, gli chiede di sviare l’attenzione del pubblico dalla vera pista rappresentata dai finanziatori del quotidiano, verso la falsa pista di qualche fatto di cronaca apolitico. Per l’appunto, in quei giorni, una ragazzetta, Maria Grazia Martini, è stata ritrovata violentata e strangolata in un prato della periferia. Una lettera anonima inviata al giornale promette informazioni sull’assassino. Bizanti non perde tempo e si dà con alacrità al creare il diversivo del mostro. Bizanti ha fortuna. Incastra l’autrice della lettera, una povera donna gelosa, e le strappa il nome del presunto assassino, un ragazzo della contestazione. Bizanti non sperava tanto: ecco il mostro e, per giunta, situato, politicamente, a sinistra. A questo punto, però, un giovane redattore, Roveda, non se la sente di seguire il direttore nelle sue immaginose ricostruzioni.

Sbatti il mostro in prima pagina: il poster della versione restaurata in anteprima esclusiva

Della versione restaurata in 4K di Sbatti il mostro in prima pagina siamo felici di farvi vedere, in anteprima esclusiva, il poster ufficiale, sul quale campeggia il viso di Gian Maria Volonté. L'attore ha lo sguardo minaccioso ed esprime fierezza e determinazione. Sotto, in bianco e nero e con gli ombrelli aperti, la polizia.