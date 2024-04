Romics XXXII, un incontro col production designer Dylan Cole, Romics d'Oro alla carriera

News Cinema

Dylan Cole, production designer di Avatar e Il signore degli anelli, tra i tanti suoi lavori, riceve il Romics d'Oro alla carriera durante la XXXII edizione del Romics alla Fiera di Roma, dal 4 al 7 aprile. Ecco quando si terrà l'incontro con lui.

Parte oggi 4 aprile la XXXII edizione del Romics alla Fiera di Roma, che si concluderà domenica 7. Tra i Romics d'Oro alla carriera, nell'appuntamento di primavera, c'è il production designer e direttore artistico Dylan Cole, la cui arte viene celebrata anche da una mostra a lui dedicata, "The Art of Dylan Cole", al Padiglione 8, sempre accessibile per tutta la durata della manifestazione. Ci sarà però proprio un incontro con l'artista e designer: vediamo quando.

Per ogni ulteriore informazione vi rimandiamo al sito ufficiale del Romics.

Dylan Cole è Romics d'oro, tra Avatar e Il signore degli anelli