Romics 35 al via: Ron Clements, regista di Aladdin e La sirenetta, è tra i Romics d'Oro di quest'edizione

News Cinema

Ron Clements, coautore del Rinascimento Disney degli anni Novanta con film come La sirenetta, Aladdin e Hercules, riceverà il premio Romics d'Oro alla carriera, nel corso della 35ma edizione del Romics alla Fiera di Roma, in programma dal 2 al 5 ottobre.

C'è un nome assai prestigioso tra i Romics d'Oro alla carriera, durante la 35ma edizione della fiera crossmediale Romics, in partenza oggi 2 ottobre alla Fiera di Roma, aperta fino a domenica 5 ottobre. Ron Clements, insieme a John Musker, è stato uno dei principali registi del cosiddetto "Rinascimento Disney" dei Novanta, firmando opere come La sirenetta e Aladdin, fino al primo Oceania. L'autore, in procinto di pubblicare un'autobiografia, sarà ospite ufficiale della manifestazione.

Ricordiamo che per ulteriori informazioni è sempre possibile consultare il sito ufficiale del Romics.

Ron Clements è Romics d'Oro alla carriera: è stato il regista della Sirenetta e altri grandi classici Disney