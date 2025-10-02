Romics 35 al via: Ron Clements, regista di Aladdin e La sirenetta, è tra i Romics d'Oro di quest'edizione
Ron Clements, coautore del Rinascimento Disney degli anni Novanta con film come La sirenetta, Aladdin e Hercules, riceverà il premio Romics d'Oro alla carriera, nel corso della 35ma edizione del Romics alla Fiera di Roma, in programma dal 2 al 5 ottobre.
C'è un nome assai prestigioso tra i Romics d'Oro alla carriera, durante la 35ma edizione della fiera crossmediale Romics, in partenza oggi 2 ottobre alla Fiera di Roma, aperta fino a domenica 5 ottobre. Ron Clements, insieme a John Musker, è stato uno dei principali registi del cosiddetto "Rinascimento Disney" dei Novanta, firmando opere come La sirenetta e Aladdin, fino al primo Oceania. L'autore, in procinto di pubblicare un'autobiografia, sarà ospite ufficiale della manifestazione.
Ricordiamo che per ulteriori informazioni è sempre possibile consultare il sito ufficiale del Romics.
Ron Clements è Romics d'Oro alla carriera: è stato il regista della Sirenetta e altri grandi classici Disney
Ron Clements, in coppia con John Musker, ha segnato la storia dei Walt Disney Animation Studios dalla fine degli anni Ottanta ai Novanta, firmando comunque la sua ultima regia debuttando nella CGI con Oceania (2016). Ma prima c'erano stati Basil l'Investigatopo (1986), La sirenetta (1989), Aladdin (1992), Hercules (1997), Il pianeta del tesoro (2002), La principessa e il ranocchio (2009). Sabato 4 ottobre, dalle 13:30 alle 14:10, Clements riceverà il Romics d'Oro alla carriera, nell'ambito della 35ma edizione del Romics alla Fiera di Roma, presso il Padiglione 8 - Sala Grandi Eventi e Proiezioni. Il regista presenzierà a un incontro moderato da Max Giovagnoli e Federico Fiecconi.
Allievo del leggendario animatore Frank Thomas (uno dei Nine Old Men) nel Talent Development Program a metà degli anni Settanta, mosse alla Disney i primi passi come animatore in film come Le avventure di Bianca & Bernie e Red & Toby - Nemiciamici. Dal 21 ottobre sarà disponibile in lingua originale la sua autobiografia "Making Disney Magic... from a Mermaid to Moana" (lett. "Creare la magia Disney, da una sirenetta a Vaiana"), doverosamente aperta da una prefazione di John Musker, che ha condiviso con lui questo lunghissimo percorso. Dopo un breve iato, Clements è tornato alla Disney proprio quest'anno, in qualità di consulente artistico e mentore per le giovani leve.