Robin Williams, le lacrime di Whoopi Goldberg e Billy Crystal: "Dovrebbe essere qui"

Whoopi Goldberg e Billy Crystal hanno a stento trattenuto le lacrime ricordando Robin Williams durante la 46esima edizione del Kennedy Center Honors di Washington.

Robin Williams, Whoopi Goldberg e Billy Crystal erano legati da un profondo rapporto di amicizia. Quando, nel 2014, il protagonista de L'Attimo Fuggente (1989) è morto prematuramente e tragicamente, entrambi gli attori hanno pronunciato discorsi carichi di commozione durante il funerale. Quel vuoto che Williams ha lasciato nel cuore dei suoi colleghi e amici è impossibile da colmare e lo ha dimostrato la reazione che entrambi hanno avuto ricordandolo, durante il Kennedy Center Honors.

La cerimonia, condotta da Gloria Estefan, si è tenuta il 3 dicembre a Washington DC, ma è andata in onda soltanto mercoledì 27 dicembre. La star di Sister Act (1992) è salita sul palco per celebrare Crystal, che ha ricevuto un premio. Nel suo discorso ha reso omaggio anche al defunto artista, trattenendo a stento le lacrime.

Voglio riconoscere che la persona che dovrebbe essere qui con me è nostro fratello Robin. Voi siete la mia famiglia, tu [Billy Crystal, ndr] sei il mio fratello maggiore e non hai idea di quanto sia un onore vederti ricevere ciò che ti è dovuto. Ti amo. Sei un mensch. Sei un tesoro nazionale. Billy, congratulazioni.

Nel corso della serata, sono stati premiati anche Queen Latifah, Dionne Warwick, Barry Gibb e Renée Fleming. Prima dell'inizio dell'evento, il protagonista di Harry, ti presento Sally... (1989) ha incontrato i giornalisti sul red carpet e ha a sua volta speso parole dense d'amore per Robin Williams.

Sento davvero che stasera mi mancherà moltissimo il mio amico Robin, a causa di tutto quello che abbiamo fatto insieme. So che sarebbe qui, e lo è. Quindi è speciale e provo molti sentimenti stasera.

Robin Williams, Whoopi Goldberg e Billy Crystal: un legame che andava oltre il set

Billy Crystal, Whoopi Goldberg e Robin Williams hanno condotto insieme per anni, dal 1986, l'evento benefico Comic Relief. La rassegna ospitava attori, celebrità e politici, che si cimentavano in discorsi, sketch o numeri musicali, con l'obiettivo di raccogliere fondi per i bisognosi. Non è tutto: Robin Williams e Billy Crystal hanno condiviso il set in più di un'occasione: in Hamlet (1996) di Kenneth Branagh, Due padri di troppo (1997) di Ivan Reitman (1997), Harry a pezzi (1997) di Woody Allen e in un episodio della serie Friends .

Il legame del trio, come si accennava, andava ben oltre la vita professionale. Quando, nel 2001, la Goldberg vinse il Premio Mark Twain per l'umorismo americano, i suoi 'partners in crime' erano presenti per festeggiarla. Lo stesso fecero il fu Patch Adams e la collega quando Crystal ottenne lo stesso riconoscimento nel 2007.

L'artista 78enne, durante gli Emmy Awards 2014, che si tennero pochi giorni dopo la morte di Robin Williams, pronunciò uno struggente discorso per ricordare l'immenso attore, di cui citiamo solo un passaggio: "Per quanto geniale fosse sul palco, era il più grande amico che potessi mai immaginare. Di supporto, protettivo, amorevole. È molto difficile parlare di lui nel passato, perché era così presente nella vita di tutti noi. Per quasi 40 anni è stato la stella più brillante della galassia della commedia”.