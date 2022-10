Ritorno al futuro, per un remake Michael J. Fox ha una sola raccomandazione

News Cinema

Finora non si è mai concretizzato un remake di Ritorno al futuro. Michael J. Fox non sa se esisterà mai, ma nel caso si facesse, avrebbe una sola raccomandazione.

Parliamoci chiaramente: l'unica ragione per cui non esiste ancora un remake di Ritorno al futuro non è il rispetto per il mito, ma la resistenza di Robert Zemeckis e Bob Gale, gli autori originali, ai quali spetta l'ultima parola. Michael J. Fox evidentemente sa che prima o poi accadrà, tanto che in un'intervista con ET Online si è sentito in dovere di dare un consiglio a chi mai se ne occupasse, aggiungendo cosa significhi questa saga per lui. Leggi anche Ritorno al futuro: l'assurda idea dietro al 21 ottobre 2015, la data di arrivo nel futuro di Doc e Marty

Michael J. Fox, il consiglio per un remake di Ritorno al futuro

Intervistato da ET Online dopo la recente reunion con Christopher Lloyd, un affettuoso Michael J. Fox non si è opposto all'idea di un remake o reboot di Ritorno al futuro. La cosa non stupisce, considerando che nel giugno 2023 il musical inglese basato su Back to the Future riprenderà la sua vita a Broadway (con Roger Bart nei panni di Doc e un Marty ancora da assegnare), quindi c'è già una rivistazione in atto. Sia chiaro, nessuno al momento sta lavorando su una riproposta cinematografica, però Fox ha voluto lasciare una raccomandazione sulla scelta della persona che dovrebbe interpretare Marty McFly... o un personaggio equivalente. E ha voluto spiegare perché per lui la saga è qualcosa di speciale.

Io in realtà penso che, se dovessero rifare il film, dovrebbero farlo con una ragazza al posto di Marty. [...] C'è qualcosa nella saga che coinvolge le persone in modo totale. Sento che verrà riproposto. [...] La cosa più stupefacente di Ritorno al futuro è che - e non ha nulla a che fare con me - è che ha una vita autonoma. Alla gente non solo piace, non solo se lo ricordano, lo celebrano e lo abbracciano, si fanno tatuare la mia faccia sulla gamba, è un delirio, intendo in senso buono. [...] Amo tutto questo e solo di recente sono stato in grado di accettarlo del tutto. Non che prima rifiutassi la cosa o non ne fossi fiero, ma non avevo capito sul serio quanto le persone si sentissero legate ai film, che importanza avessero per loro.