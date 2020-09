Ritorno al Futuro IV: quando Christopher Lloyd disse a un fan: non se ne parla!

News Cinema

A infrangere il sogno degli appassionati della trilogia di Ritorno al Futuro di un possibile quarto capitolo della saga fu Christopher Lloyd alias "Doc".

C'era un tempo, non troppo lontano dal nostro, in cui non si facevano continuamente reboot e remake e le trilogie restavano trilogie senza necessariamente trasformarsi in quadrilogie e pentalogie. Erano gli anni della saga di Ritorno al Futuro, che nessuno ha mai voluto proseguire all'infinito spremendo l'argomento viaggi a spasso nel tempo a bordo della DeLorean. Ma chi privò veramente fan della serie della speranza di un proseguimento delle avventure di Marty McFly? Christopher Lloyd alias Emmett L. "Doc" Brown.

A raccontarlo è stata Claudia Wells, che interpretava la ragazza di Marty nel primo film. Ricordando un evento organizzato per gli appassionati della trilogia, l'attrice ha raccontato quanto segue: "Bob Gale è sempre stato irremovibile quando diceva che non ci sarebbe stato un Ritorno al Futuro 4. Una volta Christopher Lloyd ed io stavamo parlando con il pubblico di un cinema dove avevano proiettato Ritorno al Futuro. Uno degli spettatori era un fan che aveva girato un video diventato poi virale su Youtube: Brokeback to The Future. Chris lo guardò e gli disse: 'Il tuo video è l'unico Ritorno al Futuro 4, perché non ce ne saranno altri. Tutti dicono di no'".

Ora, Christopher Lloyd sarà pure stato drastico e diretto, ma con questa sua dichiarazione voleva probabilmente solo ribadire un concetto espresso tanto dal produttore Bob Gale quanto dal regista Robert Zemeckis, che continua a ripetere che, finché avrà fiato dei polmoni, non permetterà a nessuno di toccare il franchise con protagonista Michael J. Fox. Ciò significa che, per rivivere la magia dei tre film, usciti nell'85, '89 e '90, non si può fare altro che rivederli, o al limite guardare il video della reunion virtuale organizzata da Josh Gad lo scorso mese di maggio. O anche godersi il sopracitato video Brokeback to the Future, che poi è un omaggio alla trilogia.