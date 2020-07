Ritorno al futuro + Transformers: la Delorean diventa un Autobot nei fumetti

News Cinema

La IDW Publishing realizza il sogno di molti bambini degli anni 80 e crea un storia a fumetti in cui la Delorean di Ritorno al futuro diventa un Transformer.

Potreste non essere al corrente dell'esistenza dei fumetti di Ritorno al futuro.

Eh sì, perché dal 25° anniversario del film nel 2010 fino al 35° del 2020, la passione per il film di Robert Zemeckis con Michael J. Fox e Christopher Lloyd è rifiorita. Questo ritorno di popolarità è stato scandito da una serie di eventi e celebrazioni: reunion con gli attori in vari Comic Con degli Stati Uniti ed Europei, proiezioni al cinema dei film della trilogia, festeggiamenti del 21 ottobre 2015, data in cui il Marty McFly del 1985 arriva nel futuro, nuovi cofanetti in Blu-ray e un bellissimo libro fotografico con imperdibili aneddoti.

Nel 2016 è stato dunque avviato un progetto di albi a fumetti per regalare nuove avventure a Marty e Doc, esplorare linee temporali alternative ed esaudire alcune domande senza risposta dei fan (esempio: "Essendo i due così tanto in confidenza, come faceva Marty a non aver mai visto o sentito parlare di questo progetto della macchina del tempo di Doc?").

La IDW Publishing che ha creato la serie di comics di Back to the Future insieme allo sceneggiatore del film Bob Gale (albi pubblicati anche in Italia grazie a Italycomics), ha annuciato che a ottobre 2020 uscirà un'altra serie limited di 4 episodi in cui ci sarà un crossover con i Transformers, di cui sempre la IDW cura la collana a fumetti. Cosa accadrà in questo storia incrociata? Qualcosa che, a un certo punto, coloro che erano bambini negli anni 80 hanno sognato... vedere la Delorean in versione Autobot. Queste sono le poche riche di trama ufficialmente rilasciate:

Nella prima uscita, Marty McFly ritorna dall'avventura che gli ha cambiato la vita alla nuova e miglire Hill Valley... finché Marty e la macchina del tempo di Doc Brown attira l'attenzione dei Decepticon. A causa di un piccolo errore, Marty si ritrova in mezzo all'azione per scoprire un loro piano nel passato, presente e futuro. Ma ora lo può fare con l'aiuto della Delorean convertita in un Autobot di nome Gigawatt.

Non si tratta del primo crossover per la IDW Publishing. Esattamente un anno fa usciva una serie limitata in cinque albi che univa il mondo dei Transformers con quello dei Ghostbusters (come da cover qui sotto della quinta pubblicazione).