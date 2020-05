Ritorno al futuro, il video della reunion virtuale con Michael J. Fox, Christopher Lloyd e molti altri

News Cinema

Nell'anno del 35° anniversario di Ritorno al futuro, che usciva nei cinema USA il 3 luglio 1985, l'attore Josh Gad ha organizzato una reunion virtuale da non perdere con il cast del film.

Dopo la reunion con il cast de I Goonies, l'attore Josh Gad riunisce il cast di Ritorno al futuro. Il pretesto è quello di alleggerire l'isolamento domestico degli americani sensibilizzandoli a fare una donazione per aiutare chi si trova in difficoltà in questo periodo di emergenza sanitaria. L'incontro virtuale ci offre dunque l'occasione di vedere interagire insieme online Michael J. Fox, Christopher Lloyd e Lea Thompson, gli interpreti di Marty, Doc e Lorraine come ben sappiamo. A loro si aggiungono l'autore Bob Gale e il regista Robert Zemeckis e le attrici Elisabeth Shue, la Jennifer di Ritorno al futuro 2 e 3, e Mary Steenburgen, la Clara del terzo capitolo. A seguire entrano in conversazione il compositore della colonna sonora Alan Silvestri e la rock star Huey Lewis, cantante e autore con la sua band dei brani The Power of Love e Back in Time. A sorpresa si unisce poi J.J. Abrams, regista degli Episodi VII e IX di Star Wars e grande fan di Ritorno al futuro.

Il video della reunion di Ritorno al futuro che potete vedere qui in basso è un montaggio che elimina i tempi morti del collegamento via internet, abbellito graficamente per renderlo una sorta di show condotto a tutti gli effetti da Josh Gad. Le interazioni perdono un po' di spontaneità, ma è comprensibile l'intento di ripulire la chiacchiera da tutti i disturbi audio/video che accadono durante le video conferenze. Sì è vero, manca George McFly, ma forse siete al corrente che l'attore che lo interpreta, Crispin Glover, abbia interrotto i rapporti artistici dopo il primo film passando poi alle vie legali quando la sua immagine fu riutilizzata senza il suo consenso nel secondo capitolo. Per questo motivo, l'attore non ha mai partecipato a nessuna delle reunion che si sono svolte negli anni scorsi ai vari Comic Con. È assente anche Biff Tannen, forse perché Tom Wilson era indisponibile al momento concordato. E nel caso siate affezionati alla Jennifer del primo film, Claudia Wells, andate a vedere alla fine video.