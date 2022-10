Ritorno al futuro: ecco dove trovare i tre film in streaming

News Cinema

Il 21 ottobre è la data in cui Marty e Doc arrivano nel futuro all'inizio del secondo episodio. Ovvero nel 2015. In streaming potete rivedere i tre spassosi capitoli.

Per gli amanti del cinema fantastico il 21 ottobre è un giorno assolutamente particolare. Più precisamente il 21 ottobre 2015, ovvero la data in cui Marty McFly e Doc approdano del futuro all’inizio del fantasmagorico secondo episodio della trilogia di Ritorno al futuro. E da questo spunto partiamo noi per proporvi una carrellata dei tre film in streaming cercando di coglierne fili conduttori ma anche differenze. Il tutto all'insegna del divertimento assoluto e dell’energia positiva che questo franchise leggendario ancora oggi sa regalarci. Buona lettura.

Ritorno al futuro: ecco dove trovare i film della trilogia in streaming

Ritorno al futuro (1985)

Ritorno al Futuro: Il trailer cinematografico originale

Alla base di questo capolavoro c’è una sceneggiatura incredibile, architettata nei minimi particolari, straordinariamente circolare, precisa e amorevole nella composizione dei personaggi. Robert Zemeckis si dimostra magnifico cantore della working class, degli eroi tenuti ai margini, degli “sconfitti” con un cuore d’oro e valori saldi, comunque vada. Pensate al Tom Hanks di Forrest Gump o Cast Away, tanto per intenderci. Il primo Ritorno al futuro è inequiparabile, tanto nuovo e frizzante di dimostra. GLi incassi esplodono. il culto si forma e strameritatamente. Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Crispin Glover e tutti gli altri entrano nella leggenda. Che altro aggiungere? Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Ritorno al futuro II (1989)

Nel secondo capitolo, se possibile. Zemeckis lascia esplodere ancora di più la sua fantasia in un vortice di trovate, gadget, invenzioni tecnologiche e divertimento assicurato. Il multiverso che la sceneggiatura sviluppa è dieci volte più preciso e interessante dei cinecomic della Marvel. Marty e Doc diventano personaggi sfarzosi eppure tragici nel tentare di rimettere le cose a posto. Ritorno al futuro II viene girato insieme al terzo capitolo per contenere i costi, primo esperimento produttivo dei molti che il cineasta farà in futuro. Il risultato è meno coeso del precedente ma comunque stravagante. Il film ha detrattori ed estimatori accaniti, divide come le opere degne di nota. E tanto basta. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Ritorno al futuro III (1990)

Nell’ultimo episodio della trilogia Zemeckis ritrova unità di ambientazione grazie al suo amore per il genere classico per eccellenza: Ritorno al futuro III è un western che si ispira i classici ma strizza l’occhio anche a Sergio Leone e Clint Eastwood. Il risultato è un film magnifico, migliore del secondo e sotto certi versi anche del primo. Set, scenografie, costumi, un senso del genere che davvero non invidia i grandi film. Con un finale pirotecnico e l'aggiunta nel cast della sempre adorabile Mary Steenburgen. Forse il nostro episodio preferito. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.