Rimini di Ulrich Seidl arriva nei cinema italiani a fine agosto (ma in anteprima a fine giugno)

Presentato alla Berlinale e al Biografilm, il nuovo film del controverso e amato regista austriaco arriva nelle sale italiane con Wanted Cinema dal 25 agosto, con anteprime a Milano, Torino e Bergamo il 24, 25 e 26 di questo mese.

Assieme a Michael Haneke, Ulrich Seidl è il principale esponente del cinema austriaco contemporaneo, autore di film amatissimi e controversi, nei quali il regista mette in scena con spietata oggettività documentaristica piccoli e grandi orrori del vivere quotidiano occidentale.

Affermatosi a livello internazionale con Canicola (Gran premio della giuria a Venezia 2000), e poi con la trilogia Paradies che comprende “Love”, “Faith” (Leone d'argento alla Mostra del Cinema di Venezia) e “Hope”, ma anche con l'inquietante documentario Im Keller, nel quale racconta cantine, taverne e seminterrati dei suoi connazionali, Seidl ha presentato in prima mondiale alla Berlinale 2022 il suo nuovo film, che s'intitola Rimini.

Rimini verrà presentato in prima italiana al Biografilm il 14 giugno e verrà distribuito nelle sale da Wanted Cinema dal 25 agosto, con tre anteprime previste il 24 giugno al Cinema Beltrade di Milano (ore 21.00), il 25 giugno al cinema Massimo di Torino (ore 20.30) e il 26 giugno al cinema Capitol di Bergamo (ore 17.00), tutte alla presenza del regista.

Protagonista di Rimini è un personaggio di nome Richie Bravo (Michael Thomas), ex stella della musica tradizionale austriaca oramai diventato un attempato cantante che vive in una villa un tempo sontuosa e si esibisce per pochi soldi in tristi alberghetti di Rimini. Lì Richie accoglie annoiate comitive di anziani e arrotonda come gigolò per alcune spettatrici solitarie, spendendo così le sue residue energie erotiche.

Come recita il comunicato stampa che ne annuncia l'uscita, "Rimini è un film pungente, un ritratto spietato del mondo in cui viviamo ma sensibile alla caducità dell’esistenza. Un grande affresco d’autore, in bilico tra sordido ed epico. La spiaggia romagnola coperta di neve, i paesaggi nebbiosi, gli alberghi decadenti ispirano a Ulrich Seidl nuove derive esistenziali dove squallore e lusso, rimpianto e egocentrismo, sono due facce di una stessa medaglia".

