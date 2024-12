Ricordiamo il talento di Jean-Louis Trintignant con cinque dei suoi grandi film in streaming

News Cinema

L'attore francese scomparso due anni fa nasceva l'11 dicembre 1930. Ecco cinque film in streaming che ne raccontano la magnifica carriera.

L’11 dicembre 1930 nasceva a Piolenc, in Francia, uno dei più grandi attori della storia del cinema europeo, ovvero Jean-Louis Trintignant. Scomparso due anni fa, questo artista ha scritto pagine fondamentali della cinematografia del Vecchio Continente, lavorando spessissimo in Italia con alcuni dei nostri maggiori cineasti. Qui sotto trovate i cinque film in streaming con cui vogliamo tributare il doveroso omaggio. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dall’indimenticato Jean-Louis Trintignant

Il sorpasso

La mia notte con Maud

Il conformista

Tre colori - Film Rosso

Amour

Il sorpasso (1961)

Non potevamo che cominciare dal capolavoro di Dino Risi che apre ufficialmente la stagione della Commedia all’italiana. Nel ruolo dello studente timido e secchio, trintignant si rivela perfetto contraltare dell’irruento, istrionico, inimitabile Vittorio Gassman. Il sorpasso ci mostra un'Italia del boom economico chiassosa, egoista, arrivista. Momenti di grande commedia e un finale tragico per uno dei film più acclamati della nostra cinematografia, e giustamente. Nel cast anche una giovanissima e affascinante Catherine Spaak. Indimenticabile. Disponibile su TIMVision, Amazon Prime Video.

La mia notte con Maud (1969)

Diretto da un regista di attori formidabile quale era Eric Rohmer, Trintignant sfodera una delle sue interpretazioni più soffuse e umane, circondato da un cast di altri attori in enorme sintonia, su cui ovviamente svetta Françoise Fabian. La mia notte con Maud si trasforma immediatamente in una delle vette artistiche del cineasta, del protagonista e più in generale della storia del cinema transalpino. Arriva per Rohmer addirittura la nomination all’oscar per la miglior sceneggiatura originale, oltre quella per il miglior film straniero. Un classico per abbracciare i sentimenti della gente comune. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il conformista (1970)

L’adattamento cinematografico del romanzo di Alberto Moravia vede Trintignant recitare accanto a Stefania Sandrelli e Dominique Sanda, con a supporto Gastone Moschin. Il conformista viene diretto da Bernardo Bertolucci con un’eleganza estetica che ne esplicita lo spleen preciso e personale. Un film complesso, che gioca sull’ambiguità del protagonista con una forza propositiva inusitata. Nomination all’Oscar per il miglior adattamento, una reinterpretazione magistrale di un testo magnifico. Uno dei titoli di punta per un autore come nessun altro nella nostra storia del cinema. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play.

Tre colori - Film Rosso (1994)

Tre colori - Film Rosso: Il Trailer Ufficiale Italiano della versione restaurata (2023) - HD

Accanto a una come sempre straordinaria Irène Jacob, Trintignant dipinge un personaggio tragico e intenso. E non poteva essere altrimenti dal momento che a dirigere questo capolavoro c’era Krzysztof Kieslowski. Tre colori - Film Rosso chiude una trilogia cinematografica che scrive a caratteri cubitali la storia del cinema europeo. Momenti di umanità tratteggiata con pennellate di cinema esemplare. Arrivano le nomination all’Oscar per la miglior regia, la sceneggiatura e la fotografia. Film di una bellezza e poesia uniche, il meglio di quel decennio. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Amour (2012)

Amour: Il trailer italiano del film di Michael Haneke

Accanto a Emmanuelle Riva e Isabelle Huppert, Trintignant offre una delle sue prove maggiormente sentite. Michael Haneke mette in scena con Amour una storia d’amore e malattia con la solita visione geometrica, glaciale e perfetta dell’immagine-cinema. Amour si rivela un film che sa come arrivare a toccare le corde maggiormente sentite dello spettatore, un tributo doloroso e verissimo alla terza età. Candidature agli Academy Award per il miglior film, la regia, la sceneggiatura, l’attrice protagonista. Vince come miglior film strnaiero, e ci mancherebbe anche. Ammirevole. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.