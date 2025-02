Ricordiamo il mito di Kirk Douglas attraverso cinque dei suoi film in streaming

News Cinema

Il grande attore candidato a tre premi Oscar scompariva a 103 anni il 5 febbraio 2020. Ecco i film in streaming che lo hanno reso una leggenda di Hollywood.

Il 5 febbraio 2020 scompariva alla veneranda età di 103 anni il leggendario Kirk Douglas, una delle icone del periodo d’oro della Hollywood classica. Attivo dagli anni ‘40 fino al 2003, anno del suo ultimo film, Douglas, ha interpretato grandi successi commerciali, spettacoli maestosi ma anche film di enorme complessità, spesso avanti con i tempi. Qui sotto trovate i consueti cinque film in streaming con cui vogliamo rendergli il nostro affettuoso omaggio. Buona lettura.

Cinque film interpretati dall’icona Kirk Douglas

Il grande cielo

20.000 leghe sotto i mari

Orizzonti di gloria

I vichinghi

Spartacus

Il grande cielo (1952)

L’epica del western messa in scena da Howard Hawks non è mai stata semplicistica, e Il grande cielo conferma pienamente l’intenzione del grande cineasta di non cadere in molti dei luoghi comuni del genere. Kirk Douglas offre una delle prove maggiormente carismatiche e amate della sua lunga carriera, portando questo western epocale a compimento in un susseguirsi di scene da antologia. Uno dei migliori lungometraggi di Hawks, che si avvicina alla grandezza de Il fiume rosso. Spettacolo non soltanto per chi ama questo genere leggendario. Douglas al meglio del suo carisma. Disponibile su Rai Play.

20.000 leghe sotto i mari (1954)

Il classico di avventura ed effetti speciali diretto da Richard Fleischer vede Douglas in una delle interpretazioni più divertenti e scanzonate della sua carriera. Nel cast corposissimo anche James Mason, Peter Lorre, Paul Lukas. Alla produzione di questo classico per tutte le età non poteva che esserci la Disney, e si capisce benissimo. Con 20.000 leghe sotto i mari ci si diverte un mondo, le scenografie e le riprese marina sono superbe, l’intrattenimento assicurato. Oscar per effetti speciali e appunto scenografie. Spassoso e pieno di ritmo. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Orizzonti di gloria (1957)

Primo grande capolavoro antimilitarista diretto da Stanley Kubrick. Ambientato durante la Prima Guerra Mondia, Orizzonti di gloria vede Kirk Douglas girare alcune delle sequenze di battaglia più famose e angoscianti della storia del cinema, con el carrellate interminabili organizzate dalla genio del cineasta. Film che racconta l’assurdità del conflitto che manda al macello soldati come se fossero pedine da scambiare. E la sequenza finale della fucilazione dei “codardi” è un emblema di tutto questo dal potere di persuasione indescrivibile. Film davvero perfetto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

I vichinghi (1958)

Altra collaborazione con Richard Fleischer in uno dei film d’avventura più potenti e complessi di quel decennio. I vichinghi infatti di sviluppa come un’operazione visivamente esaltante, ma anche con una forza propositiva votata al realismo che spesso si dimostra avanti coi tempi. Accanto a un Douglas che davvero buca lo schermo anche con il trucco agli occhi, troviamo Tony Curtis, Ernest Borgnine e Janet Leigh. Messa in scena corpulenta, violenza sul grande schermo decisamente esplicita. Un film di difficile comprensione per quel periodo, col tempo diventato oggetto di culto. A noi piace moltissimo, con tutti i suoi difetti. Disponibile su CHILI.

Spartacus (1960)

Spartacus: Il Trailer Ufficiale del Film

Douglas chiama Stanley Kubrick a rimpiazzare il regista scaricato dopo poche settimane di riprese, e il cineasta gli mette al servizio della sua visione potente di cinema. Spartacus si trasforma in un peplum leggendario, che vede nel suo cast anche Laurence Olivier, Jean Simmons, Peter Ustinov, Charles Laughton, Woody Strode e molti altri. Spettacolo magniloquente, ricostruzione d’epoca grandiosa, quattro premi Oscar per un film diventato memorabile. Molte le sequenze da antologia, soprattutto quelle di massa. Perfetta declinazione della potenza di Hollywood per un film di genere tra i più acclamati mai realizzati. Merito soprattutto del suo protagonista che lo ha fortemente voluto. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.