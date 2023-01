Ricordiamo il mito di John Belushi con cinque dei suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'attore nasceva a Chicago il 24 gennaio 1949. Ecco i cinque film in streaming che lo hanno reso una leggenda del cinema comico.

Il 24 gennaio 1949 nasceva a Chicago il mito di John Belushi. Stroncato a soli 33 anni da un’overdose, il comico è comunque riuscito a scrivere la storia del cinema attraverso pochi grandi titoli e ancor meno anni di carriera. Rimarrà sempre il rimpianto di non averlo visto in un numero maggiore di commedie, ma i cinque film in streaming che abbiamo selezionato per ricordarne l’arte lo hanno consegnato comunque alla memoria collettiva in maniera indelebile. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dal mitico John Belushi

Verso il Sud

Animal House

1941 - Allarme a Hollywood

The Blues Brothers

I vicini di casa

Verso il Sud (1978)

L'esordio come attore Belushi lo regala niente meno che un’altra icona di irriverenza quale il grande Jack Nicholson, regista e protagonista di questo western strampalato e iconoclasta che possiede un suo fascino assurdo. Verso il Sud si fregia poi anche della presenza di due attrici di razza quali Mary Steenburgen e Veronica Cartwright. Un lungometraggio da riscoprire con curiosità e occhio preconcetto. Nicholson possedeva comunque un suo occhio particolare come regista, e questo film lo dimostra. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Animal House (1978)

Animal House: Il Trailer Italiano per il ritorno in sala del film nel 35esimo anniversario - HD

Il genio comico di Belushi esplode in tutta la sua irruenza grazie all’altro genio John Landis, il quale costruisce Animal House con una libertà espressiva e uno spirito ludico irresistibili. Un film scorretto, grezzo, sgraziato eppure potente. Straordinaria la partecipazione di un altro attore d’eccezione quale l’immenso Donald Sutherland. Enorme successo di pubblico e storia del cinema comico scritta. Ma il meglio deve ancora venire…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

1941 - Allarme a Hollywood (1979)

Chiamato da Steven Spielberg tra i protagonisti di questa sfarzosa e farsesca produzione, Belushi risponde con un’altra prova di spessore. Scatenato, stracolmo di inventiva cinematografica, 1941 - Allarme a Hollywood è un ottovolante che trasuda potenza cinefila ma non incontrò a suo tempo il favore di critica e pubblico. Ed è un vero peccato, poiché si tratta di un film a tratti davvero geniale, pur nella sua follia narrativa. Nel cast anche l’amico fraterno di Belushi Dan Aykroyd. Da rivedere, è una giostra divertentissima. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

The Blues Brothers (1980)

The Blues Brothers: trailer 30mo anniversario

Il film che ha reso John Belushi, Dan Aykroyd e John Landis immortali. The Blues Brothers è una parabola musicale senza precedenti, un’opera che fonde la potenza di canzoni straordinarie con un gusto ludico perfetto. Un lungometraggio libero, perfettamente cadenzato, con sequenze da antologia e un’alchimia tra i due protagonisti che è pura goduria. Successo di critica e pubblico senza precedenti, meritato per un capolavoro assoluto. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

I vicini di casa (1982)

Una delle ultime interpretazioni di Belushi lo vuole questa volta dall’altra parte della barricata, ovvero nel ruolo di un uomo normale la cui vita viene rovinata dal fracassone e scetenato vicino Dan Aykroyd. Diretto dal premio Oscar John G, Avildsen (Rocky), I vicini di casa possiede molte frecce al proprio arco. Non sempre tutto funziona, ma almeno Belushi dimostra di saper essere efficace anche in un altro tipo di ruoli. Ci si diverte, si ride a denti stretti, si ammira la possanza del suo mitico protagonista alla sua ultima apaprizione sul grande schermo. E questo basta…Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.