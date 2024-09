Ricomincio da Taaac: il ritorno del Milanese Imbruttito fra green, grano, inclusione e il triathlon dei lavori di m…

News Cinema

Il Milanese Imbruttito torna al cinema con Ricomincio da Taaac, una commedia che parla di inclusione, diversità e ambiente in una Milano non più da bere. Ritroviamo Germano Lanzoni insieme alla wife, al nano e al Giargiana, pronti a farci ridere con intelligenza.

Se nel fortunato e spassoso Mollo tutto e apro un chiringuito, Il Milanese Imbruttito riusciva a "vendere la Sardegna agli imbruttiti" invece di rendere l'isola di Ichnusa imbruttita, in Ricomincio da Taaac il personaggio interpretato da Germano Lanzoni si ritrova in una Milano impazzita dove la filosofia della doppia F (figa e fatturare) si scontra e inevitabilmente perde con l'ideologia della doppia G, (vale a dire grano e green), incarnata e sostenuta dal temibile Aldo Brusini di Paolo Calabresi, imprevedibile e ambiguo imprenditore ambientalista che mai si separa dalle sue friulane. La sua leadership è croce e contemporaneamente delizia, anzi più croce che delizia, almeno per il nostro protagonista, che commette il terribile errore di non fare la raccolta differenziata e di rivolgere un insulto razzista a un rider in ritardo con una consegna. Ma chi è qui il cattivo? La risposta non è semplice, perché il Signor Imbruttito è un pesce forse troppo piccolo che non merita di diventare una vittima sacrificale. E allora? E allora cominciamo anche noi dal principio: dalla trama di Ricomincio da Taaac, che ricorda in parte Quasi amici, per ammissione di un personaggio del film.

Ricomincio da Taaac - La trama e il trailer

A Milano, il Signor Imbruttito ha ripreso la sua solita vita con la Wife il Nano e l'office, bevendo il caffettino al bar, parcheggiando l'automobile dove capita e bullizzando il povero Giargiana. Un giorno, il Boss annuncia di aver venduto l'azienda alla multinazionale americana Blacksun fondata da Frank Black, quarantenne proveniente dalla Silicon Valley ed enfant prodige degli startupper. A gestire la transizione, sono Aldo Brusini e il Nano in persona. La svolta americana fa vacillare il Signor Imbruttito, che per aver chiamato Calimero un rider con la pelle nera, si ritrova in mezzo alla strada, fra il disprezzo del Nano e della Wife, che ha preso a tradirlo. A questo punto, al nostro eroe non resterà che ricominciare con quello che lui chiama "il triathlon dei lavori di merda": il rider, il dog sitter, il barista, l'inserviente: il tutto per convincere Calimero a intercedere per lui nell'office.

Ricomincio da Taaac!: Il Trailer Ufficiale del Film con il "Signor Imbruttito" - HD

Inclusione, uguaglianza, diversità, ambiente

Ricomincio da Taaac affronta tematiche fondamentali e attuali, a cominciare dalla salvaguardia dell'ambiente. Ovviamente siamo nel territorio della commedia, e quindi dell'esagerazione e del parossismo, con Brusini che si prende a cuore il destino delle ostriche interpellando addirittura Licia Colò. Ma se il personaggio interpretato da Paolo Calabresi è una maschera, ben più seri e votati alla causa sono i ragazzi che ogni giorno manifestano nel centro di Milano. L’Imbruttito li detesta perché bloccano la strada, ma quei ragazzi sono le nostre giovani generazioni, le uniche che potrebbero salvare il mondo. E allora, sembra dire il film, è giusto dare loro fiducia e tenerli nella massima considerazione.

Ricomincio da Taaac si fa portavoce della lotta al pregiudizio in tutte le sue forme. Nel nostro mondo imbruttito, sono gli immigrati a fare i lavori più umili, nonostante in molti casi abbiano la laurea o comunque un titolo di studio, e quindi le competenze necessarie per avviare una startup. In fondo è proprio questo che il Signor Imbruttito capisce. Comprende anche quanto sia terribile e impietoso il mondo del lavoro, che mette a capo delle aziende, piccole o grandi che siano, degli incompetenti.

Tu vuoi fa' l'americano

A inizio film l'azienda dove lavora l'Imbruttito viene dunque venduta all'americano Frank Black, un personaggio assurdo con i dentoni da castoro, il cappello da baseball e gigantesche sneakers ai piedi. Si tratta probabilmente della figura più esilarante e buffa del film, interpretata da un eccezionale Francesco Mandelli che padroneggia perfettamente l'accento USA. Attraverso di lui, Ricomincio da Taaac si fa beffe degli open space, dello smart working e dell'ossessione per il politicamente scorretto. Il film sembra dirci che, nonostante il rispetto, dalle parti della Silicon Valley o comunque nei quartier generali del capitalismo, ad essere osannato è solo il Dio denaro. Inoltre le persone sono sono persone ma numeri. E allora, forse, era meglio quando al nord c'era la fabbrichetta….

Milano città dei ricchi

Ricomincio da Taaac è ambientato nella città dell'Imbruttito e cioè la produttiva e ultrasmart Milano. L'Imbruttito la ama, però si sente anche tradito, perché tutto è carissimo: dal panino preso in un chioschetto alle case: costose e minuscole come quella di Snoopy.

Il Signor Imbruttito comincia a sentire Milano quasi estranea, e non a caso alla city il film oppone il quartiere multietnico e accogliente di Portanuova. Poi c'è la Milano romantica del Duomo di notte con la sua Madonnina che diventa una specie di confidente del protagonista. Infine si accenna a una Milano nostalgica: quella "da bere" degli anni '80, decennio preferito dell’Imbruttito, il quale, nonostante l'uso di vocaboli del lessico contemporaneo, risulta irrimediabilmente cringe.

Ricomincio da Taaac: la nostra intervista ai protagonisti

Oltre a Germano Lanzoni, Francesco Mandelli e Paolo Calabresi, nel film recitano Claudio Bisio, Brenda Lodigiani, Maurizio Bousso, Laura Locatelli, Leonardo Uslengo, Valerio Airò Rochelmeyer. Abbiamo incontrato alcuni di loro in occasione della presentazione del film alla stampa.

Ricomincio da Taaac arriva in sala il 26 settembre distribuito da Medusa Film. La regia è di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi.