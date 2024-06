Richard Linklater, dagli esordi a Hit Man: il ritratto di un autore unico

News Cinema

Un autore vero, un regista capace di affrontare ogni genere, dal romanticismo rohmeriano alla commedia pura, dalla sperimentazione al pop, con gusto, tatto, cultura e tanta passione per il cinema (e il rock). Ripercorriamo la filmografia di Richard Linklater, in occasione dell'uscita, da oggi solo al cinema, del suo nuovo film Hit Man.

Non c’è nessun altro regista in questo momento negli Stati Uniti, e forse nel mondo tutto, capace di essere al tempo stesso simbolo di cinema d’autore, sperimentale e popolare quanto Richard Linklater. Uno che ha la stima dei cinefili più intransigenti, e che è in grado di divertire e commuovere le grandi masse del pubblico.

Texano, classe 1960, Linklater è stato tra quelli - pochi - che all’alba degli anni Novanta è stato in grado di tradurre al cinema le ansie, lo smarrimento esistenziale e le nuove istanze della Generazione X, quella del grunge, tanto per intenderci: lo dimostra Slacker, la sua opera seconda, ma anche il successivo La vita è un sogno. Che non è solo il film cui cui il regista ha ottenuto il pieno riconoscimento, o quello in cui apparivano dei giovanissimi attori di nome Milla Jovovich, Matthew McConaughey, Ben Affleck e Renée Zellweger, ma anche quello dove Linklater ha legato, anzi sovrapposto la Gen X alla sua, facendo collassare gli anni Novanta di quel presente dentro i Settanta della sua giovinezza.





Due anni dopo questo cult generazionale, Linklater conferma il suo talento e consacra la sua capacità di raccontare una generazione e una stagione con la vita con Prima dell’alba, il film più rohmeriano mai uscito dal cinema statunitense, struggente e delicatissima storia d’amore della durata di una notte (o di una vita: altro paradosso temporale) che poi il texano e i suoi due protagonisti, Ethan Hawke e Julie Delpy, hanno continuato a raccontare nei successivi Before Sunset - Prima del tramonto, e Before Midnight.





Si sarà a questo punto capito, probabilmente, che lo scorrere del tempo è una delle ossessioni autoriali di Linklater, che se ha sperimentato con l’immagine utilizzando a modo suo la tecnica del rotoscopio in Waking Life, in A Scanner Darkly e nel recente Apollo 10 e mezzo, ha portato la sua sperimentazione sul tempo all’estremo nel progetto di Boyhood, film nel quale Linklater ha raccontato in maniera esemplare e coinvolgente la crescita di un ragazzo di nome Mason (interpretato da Ellar Coltrane) e il suo rapporto con i genitori divorziati (ancora Hawke, e Patricia Arquette) girando nell’arco di dodici anni: dal 2002 al 2014.



Boyhood: Il trailer italiano del film - HD





In tutto questo, come dicevamo, Richard Linklater non ha però mai dimenticato l’importanza (per sé e per l’industria, nonché per il pubblico) di una alternanza tra progetti tanto personali, artistici e sperimentali, e altri che sono stati in grado di rappresentare al meglio - un meglio fatto di accessibilità e qualità insieme - un cinema più pop e popolare. E quindi eccolo, dopo il citato Waking Life e l’altrettanto sperimentale Tape, e a progetto Boyhood già arrivato, lavorare con Jack Black in una commedia irresistibile nel quale, legandosi a La vita è un sogno, sfoga tutto il suo amore per la musica: School of Rock. Ma anche rifare un vecchio classico per ragazzi con Walter Matthau in Bad News Bears - Che botte se incontri gli Orsi.