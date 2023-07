Rheingold: ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo film di Fatih Akin

News Cinema

Il film arriverà nei cinema italiani il 27 luglio con I Wonder Pictures. Ecco trailer, trama e poster di Rheingold.

Fatih Akin, il regista premiato con l'Orso d’Oro al Festival di Berlino 2004 per La sposa turca, col Leone d’Argento a Venezia 2009 con Soul Kitchen e con un Golden Globe come Migliore film straniero nel 2017 per Oltre la notte, torna nei cinema italiani. Il suo nuovo film si intitola Rheingold e debutta in sala il 27 luglio con I Wonder Pictures.

Rehingold è la versione cinematografica dell'autobiografia di Giwar Hajabi, in arte Xatar, un rapper tedesco di origine curda la cui vita spericolata e sempre al limite supera la finzione. Nato in Iran e cresciuto in Germania, Giwar è stato tutto e ha fatto di tutto tra spaccio, furti, rapine, entrando e uscendo più volte di prigione, fino a coronare i suoi sogni di successo in ambito musicale.

Nel film, che vede protagonisti Emilio Sakraya e Kardo Razzazi, i testi delle canzoni di Xatar sono stati adattati in italiano da Frankie hi-nrg mc.

Ecco qui di seguito il trailer italiano ufficiale, la trama e il poster di Rheingold.





Dall'inferno di una prigione irachena, a metà degli anni Ottanta Giwar Hajabi arriva in Germania con la sua famiglia e approda in fondo al mondo. In poco tempo, passa da piccolo criminale a grande spacciatore, guadagnandosi il soprannome Xatar (“pericoloso”). Fino a quando non perde un prezioso carico di droga. Per saldare i suoi debiti con il cartello, Giwar progetta così un leggendario furto d'oro… Il pluripremiato regista Fatih Akin racconta la sensazionale storia vera del rapper curdo Xatar – dalla guerra, al ghetto, fino alle vette della musica mondiale – in un’opera travolgente che mescola film biografico, romanzo di formazione e heist comedy, tra Romanzo Criminale e il miglior Guy Ritchie.