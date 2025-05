Rambo, in arrivo un prequel ambientato nel Vietnam, scelto il regista

News Cinema

Al marché di Cannes è stato presentato un prequel di Rambo, in cerca di protagonista, in tempi brevi. Le riprese dovrebbero iniziare in Thailandia a ottobre, il regista scelto è Jalmari Helander. Ma Sylvester Stallone è coinvolto?

Rambo sta per tornare, non solo sui nostri schermi, ma anche indietro nel tempo: la Millennium Media, già dietro alla saga dei Mercenari, ha infatti presentato al Marché del Festival di Cannes 2025 un prequel della saga, dedicato al traumatico periodo trascorso da John nella guerra del Vietnam. Regista e sceneggiatori sono già al loro posto, e si conta di andare davanti alla macchina da presa già a ottobre. Rimangono due quesiti: chi avrà l'onore di interpretare il giovane Rambo? Sylvester Stallone è d'accordo, farà da consulente? Dopo Rocky, questo è il suo personaggio preferito...

John Rambo nella guerra del Vietnam, arriva il prequel