Rachel Zegler è Lucy Gray Baird, protagonista femminile del prequel di Hunger Games Ballata dell'usignolo e del serpente

Dopo West Side Story di Steven Spielberg, un altro ruolo di richiamo per Rachel Zegler: la giovane attrice sarà Lucy Gray Baird nel prequel di Hunger Games, Ballata dell'usignolo e del serpente.

A soli 20 anni, Rachel Zegler, tenuta a battesimo da Steven Spielberg nel ruolo protagonista di Maria nel remake di West Side Story, è al momento sul set dell'ennesima rilettura di Biancaneve e sarà anche co-protagonista del prequel di una delle saghe di maggior successo presso il pubblico giovanile: ha infatti ottenuto il ruolo di Lucy Gray Baird nel prequel di Hunger Games Ballata dell'usignolo e del serpente, che arriverà al cinema, in America, il 17 novembre 2023.

Rachel Zegler perfetta Lucy Gray

Francis Lawrence, che ha diretto tre film della saga principale, torna dietro la macchina da presa anche per l'adattamento di questo romanzo prequel di Suzanne Collins, uscito nel 2020. Lucy Gray è il tributo del distretto 12, il cui mentore è il giovane Coriolanus Snow. "Quando leggi il libro di Suzanne, l'intelligenza emotiva di Lucy Gray, l'agilità fisica e la voce fieramente potente e determinata con cui canta, brillano. Rachel incarna tutte quelle qualità, è la nostra scelta perfetta per Lucy Gray", ha dichiarato il presidente della Lionsgate Nathan Kane a proposito della scelta.

Hunger Games: Ballata dell'usignolo e del serpente: la trama del film

Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per la sua stirpe che si sta estinguendo, una famiglia un tempo fiera, caduta in disgrazia a Capitol dopo la guerra. Mentre si avvicinano velocemente i decimi Hunger Games, il giovane Snow è preoccupato quando viene incaricato di fare da mentore a Lucy Gray Baird, il tributo dell'impoverito Distretto 12. Ma dopo che Lucy Gray cattura l'attenzione di tutta Panem cantando in segno di sfida durante la cerimonia del raccolto, Snow pensa di poter volgere la cosa a suo vantaggio. Unendo i loro istinti artistici e la sagacia politica appena scoperta, la corsa contro il tempo di Snow e Lucy per sopravvivere alla fine rivelerà chi è l'usignolo e chi il serpente.