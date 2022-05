Hunger Games Ballata dell'Usignolo e del Serpente: trovato il protagonista!

News Cinema

Finalmente è stato scelto l'attore che interpreterà una versione giovane di Coriolanus Snow nel prequel di Hunger Games, che si intitola Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente. Si tratta di Tom Blyth e per il momento è l'unico membro del cast che è stato annunciato. Visto che la vicenda si svolge quando il personaggio interpretato da Donald Sutherland nella saga ha solo 18 anni, non troveremo Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Sam Claflin eccetera.

Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente è tratto dall'omonimo libro pubblicato nel 2020 e scritto da Suzanne Collins, la scrittrice a cui dobbiamo la saga di "Hunger Games", composta da "Hunger Games", "La ragazza di fuoco" e "Il canto della rivolta". Come sappiamo, dal terzo libro sono stati tratti due film, che portano la firma di Francis Lawrence esattamente come Hunger Games: La ragazza di fuoco. Il capostipite della serie era invece diretto da Gary Ross. I film della saga hanno incassato, tutti insieme e globalmente, 3 miliardi di dollari.

Tom Blyth: chi era costui?

Tom Blyth ha 27 anni, è inglese e, oltre a fare l'attore, è un modello. Ha lavorato per la tv, recitando nella nuova serie di Julian Fellowes The Golden Age e soprattutto in Billy The Kid, dove ha ottenuto il ruolo principale. Al cinema lo abbiamo visto in Scott and Sid. Tanto il regista quanto i produttori di Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente sono felicissimi di averlo in squadra, perché lo ritengono capace di padroneggiare un personaggio molto complicato. Così infatti spiega Francis Lawrence:

Coriolanus Snow è molte cose - un sopravvissuto, un amico leale, un tagliagole, un ragazzino che si innamora facilmente e un uomo molto ambizioso. L'approccio di Tom al personaggio ci ha mostrato tutte le complesse ambiguità di quest'uomo mentre si trasforma nel tiranno che diventerà.

Questo invece il commento del Presidente della Lionsgate, Erin Westerman:

Tom Blyth è un esplosivo talento crescente la cui strabiliante e carismatica presenza lo rende un attore fantastico e perfetto per questo ruolo da protagonista.

Aggiunge infine la produttrice Nina Jacobson:

La performance di Tom dà pienamente senso e insieme distrugge tutto quello che abbiamo creduto di capire su Coriolanus Snow. E’ incredibilmente talentuoso e ci mostrerà come mai Snow sia sempre in una posizione di comando.

Hunger Games: Ballata dell’Usignolo e del Serpente arriverà nelle nostre sale nel novembre del 2023.