Prime Video, i nuovi film a settembre 2023: A Million Miles Away, L'ultima notte di Amore e Cassandro con Bernal

News Cinema

Nel settembre 2023 Prime Video presenta, tra film in esclusiva e originali, Fear the Night, A Million Miles Away e Cassandro con Gael García Bernal. Tra le opere di terze parti segnaliamo L'ultima notte di Amore con Pierfrancesco Favino.

Il settembre 2023 su Prime Video in zona film propone tre lungometraggi originali Amazon e due esclusive: Maggie Q dispensa giustizia, Michael Peña interpreta la storia vera di un ingegnere aeronautico per la NASA, Gael García Bernal è uno spiazzante wrestler gay. Tra i film di terze parti sono da segnalare senz'altro L'ultima notte di Amore con Pierfrancesco Favino e Women Talking - Il diritto di scegliere di Sarah Polley. Scopri Prime Video

Prime Video, i film originali e le esclusive del settembre 2023

Nel romantico Una torta per l'uomo giusto (dall'8 del mese), due migliori amiche, una più intraprendente, l'altra più timida ma cuoca esperta, si lanciano nel commercio di torte: un'esperienza che cambia la loro vita, anche quando una triste circostanza incrina la gioia. Da una storia vera, è interpretato da Yara Shahidi e Odessa A’zion. Nel cast c'è anche Bette Midler.

A Million Miles Away dal 15 settembre narra un'altra storia vera, quella dell’ingegnere aeronautico della NASA José Hernández, portato sullo schermo da Michael Peña. Appartenente a una famiglia di agricoltori immigrati, nel corso dei decenni passa da un villaggio in Messico alla Valle di San Joaquin, fino ad arrivare alla Stazione Spaziale Internazionale. Diretto da Alejandra Márquez Abella, vede nel cast anche Rosa Salazar.

È un Gael García Bernal tagliente quello che interpreta Cassandro (dal 22) diretto da Ross Williams, biopic del vero Saúl Armendáriz, un wrestler amatoriale gay di El Paso, in grado di sconvolgere il mondo machista del wrestling.



Cassandro: Il Trailer Ufficiale del Film con Gael García Bernal - HD

Non è un originale Amazon ma è in esclusiva della piattaforma invece Fear the Night, su Prime dal 7 settembre, dove Maggie Q interpreta Tess, veterana della guerra in Iraq: capacità che l'aiuteranno nel risolvere l'aggressione che interrompe con violenza l'addio al nubilato di sua sorella. Scritto e diretto da Neil LaBute. Dal 22 arriva anche King of Killers con Alain Moussi, nei panni di Garan, sicario internazionale, chiamato con altri colleghi a eliminare quello che è ritenuto l'assassino più pericoloso del mondo. Nel cast anche Frank Grillo.

Prime Video, i film di terze parti disponibili nel settembre 2023

Tra i film di terze parti su Prime Video a settembre, dal 1° settembre è già disponibile il fantasy per i più piccoli Il viaggio leggendario, con gli Youtuber D'Insieme. Dal 7 settembre sarà la volta della commedia Quando di Walter Veltroni con Neri Marcorè. Guarda Il viaggio leggendario su Prime Video Il Viaggio Leggendario: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Attenzione ai pezzi forti del mese: L'ultima notte di Amore con Pierfrancesco Favino, noir metropolitano disponibile dal 18, è l'ulteriore conferma di quanto l'attore sia prezioso nel panorama italiano contemporaneo. Un film femminista e dolente molto apprezzato dalla critica è poi Women Talking - Il diritto di scegliere di Sarah Polley, dal 12 settembre, basato su una storia vera, una ribellione drammatica di alcune donne in una comunità religiosa, che si ribellano agli abusi degli uomini.



L'ultima notte di Amore: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD