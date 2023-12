Prime Video, i nuovi film a dicembre 2023: il ritorno di Eddie Murphy, il docufilm su Rocco Hunt, Jurassic Park - Il dominio

News Cinema

Nel dicembre 2023 Prime Video presenta Eddie Murphy in Buon Natale da Candy Cane Lane, il docufilm su Rocco Hunt, Spider-Man Across the Spider-Verse e Jurassic Park - Il dominio.

A dicembre 2023 la piattaforma Prime Video miscela come di consueto gli originali e le esclusive con succosi titoli cinematografici recenti di terze parti, ora disponibili nell'abbonamento: al ritorno di Eddie Murphy in una commedia natalizia, e al docufilm dedicato al cantante Rocco Hunt, si associano quindi uscite cinematografiche di qualche mese fa, come l'ultimo Jurassic World, Morbius, lo Spider-Man animato e una scatenata Jennifer Lawrence.

Prime Video, i film originali e le esclusive di dicembre 2023

In Buon Natale da Candy Cane Lane (già disponibile), Eddie Murphy è Chris, un padre di famiglia che vuole assolutamente vincere il concorso del quartiere per la migliore decorazione natalizia: commette l'errore di stringere un accordo con l'elfa Pepper, con conseguenze disastrose e caotiche. Chris dovrà risolvere la situazione insieme ai suoi figli. Dirige Reginald Hudlin. Guarda Buon Natale da Candy Cane Lane su Prime Video Buon Natale da Candy Cane Lane: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Eddie Murphy - HD

RH+, disponibile dal 5 dicembre, è un docufilm musicale dedicato a Rocco Hunt, dove il cantante di Salerno narra la sua storia di ragazzo del sud, dalla peschiera di famiglia alla sua ascesa nella musica leggera in Italia, senza dimenticare le proprie origini.

Il Natale viene salvato anche da un mini-Batman nel film animato Un piccolo Bat-Man per un grande Bat-Natale (dall'8) della Warner Bros Animation, dove il piccolo Damian Wayne, rimasto solo a Wayne Manor durante la Vigilia, capisce di essere l'unico in grado di salvare le festività dai supercattivi.

Dall'8 dicembre è prevista anche la commedia sentimentale Il tuo Natale o il mio 2, nella quale Asa Butterfield e Cora Kirk tornano a interpretare James e Hayley, la cui giovane relazione deve subire la bordata di una sbagliata prenotazione natalizia per le due famiglie, "ai due poli opposti della scala di Tripadvisor!"

Ancora l'8 dicembre vede il debutto di Silver and the Book of Dreams, adattamento del romanzo omonimo di Kerstin Gier: a diciassette anni Liv si è trasferita a Londra con mamma Ann e sorellina Mia. L'incontro col misterioso Henry cambia tutto, perché il ragazzo ha il potere, condiviso con un circolo segreto, di sognare letteralmente a occhi aperti. Scopri Prime Video

