Prima di Prima danza, poi pensa. Alla ricerca di Beckett: la carriera di Gabriel Byrne in cinque film in streaming.

News Cinema

L'attore irlandese ha lavorato con registi del calibro dei fratelli Coen, Jim Jarmusch, Ari Aster. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo.

Dal momento che torna nelle nostre sale con Prima danza, poi pensa. Alla ricerca di Beckett vogliamo dedicare al suo protagonista Gabriel Byrne i giornalieri cinque film in streaming. Si tratta di un attore che in realtà non è mai diventato una star di primissima grandezza, e forse non ha sfruttato con pienezza le sue abilità professionali come avrebbe potuto. Eppure Gabriel Byrne a suo modo è un interprete di culto vero, avendo preso parte da protagonista o gregario ad molti dei film più importanti degli anni ‘90. Ecco quello della sua filmografia ondivaga che preferiamo. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Gabriel Byrne

Crocevia della morte

I soliti sospetti

Dead Man

Nemico pubblico

Hereditary - Le radici del male

Crocevia della morte (1990)

Joel e Ethan Coen scelgono il malinconico Byrne come protagonista di uno dei loro film maggiormente riusciti, un crime-movie di forma geometrica e autunnale e di storia perfettamente costruita. I duetti con Albert Finney sono straordinari, l’alchimia con Marcia Gay Harden indiscutibile, la sequenza dell’esecuzione di John Turturro pazzesca. Crocevia della morte conferma la potenza del cinema dei suoi autori e regala a Byrne un ruolo di gangster gentile e sofisticato, che l’attore riempie con energia e classe. La sua miglior interpretazione in assoluto. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

I soliti sospetti (1995)

Protagonista di uno dei cast meglio assemblati del decennio, Byrne regala a questo thriller a incastro il suo spleen altolocato. Perfetta l’alchimia con Kevin Spacey, Benicio Del Toro, Kevin Pollack e tutti gli altri. Bryan Singer alla regia e Christopher McQuarrie alla sceneggiatura fanno de I soliti sospetti uno dei film più avvincenti della storia del cinema contemporaneo. Oscar per la miglior sceneggiatura originale e per l’attore non protagonista. Grande cinema di genere. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Dead Man (1995)

Dead Man: Il Trailer Ufficiale del Film (versione restaurata) - HD

Piccola ma notevole partecipazione nel western più intrigante e autoriale di quel decennio, un bianco e nero pazzesco di Robby Müller che guida un Johnny Depp magnifico dentro un viaggio verso l’aldilà popolato di tutti i loghi comuni del genere. Jim Jarmusch spinge Dead Man dentro i contini del film onirico, un incubo di bellezza ipnotica. Vi partecipano anche Billy Bob Thornton, John Hurt, Robert Mitchum e molti altri. Le musiche di Neil Young contrappuntano in maniera stridula e indimenticabile un film come nessun altro. Straziante e poderoso. Disponibile su Amazon Prime Video.

Nemico pubblico (1998)

Nemico Pubblico: Il Trailer Ufficiale del Film

Anche in questo capo piccola grande partecipazione di lusso nel thriller ipertecnologico diretto da un Tony Scott in forma smagliante. Will Smith è protagonista energetico e preciso di Nemico pubblico, action scatenato che sfrutta al meglio una storia molto ben costruita e un'ambientazione coi fiocchi. Quando poi entra in scena Gene Hackman ecco che la produzione si eleva all’ennesima potenza. Davvero uno dei film mainstream migliori di quel periodo, ritmato e disturbante. Nel cast all'inizio anche il leggendario Jason Robards Jr. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Hereditary - Le radici del male (2018)

Hereditary - Le Radici del Male: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

E chiudiamo con l’horror diretto da Ari Aster che permette a Byrne di recitare accanto a una scatenata Toni Collette. È lui a rappresentare il membro saldo e razionale della famiglia in disfacimento, distrutta dall’interno dal Male che vi si annida. Hereditary possiede almeno un paio di scene di enorme impatto cinematografico e un’atmosfera asfissiante. Film di genere con un suo spessore e capace di fare sana paura. Nel cast anche la sempre ispirata Anne O’Dowd. Bel successo di pubblico e critica per Byrne. Ancora oggi il miglior film di Aster. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.