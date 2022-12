Preparate riunioni familiari durante le feste natalizie? Questi i film in streaming che fanno per voi...

News Cinema

Abbiamo "ritrovato" cinque film in streaming del passato che mettono in scena riunioni familiari indimenticabili. In un modo o nell'altro...

Di solito durante le feste natalizie si coglie l’occasione per riunioni familiari, che come sappiamo bene possono essere più o meno rilassanti. Quale occasione migliore dunque per proporvi cinque grandi film in streaming del passato in cui proprio tali riunioni sono protagoniste? Vi avvertiamo subito: meglio non aspettarsi soltanto commedie…Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming sulle riunioni familiari

La gatta sul tetto che scotta (1958)

Partiamo col meglio del meglio: dall’opera di Tennessee Williams Richard Brooks mette in scena un dramma familiare sui rimpianti, le incomprensioni e un rapporto padre/figlio dei più profondi e struggenti mai raccontati sul grande schermo. La gatta sul tetto che scotta vede protagonista un Paul Newman al massimo delle sue capacità istrioniche di inizio carriera. Accanto a lui una Elizabeth Taylor portentosa, vibrante e sfrontata. Una valanga di nomination all’Oscar per un film di culto, uno dei migliori del decennio. Davvero straordinario. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Una moglie (1974)

John Cassavetes esplora quanto possono essere castranti i rapporti familiari per una donna soffocata dalle convenzioni. Una Gena Rowlands da antologia è la protagonista indiscussa di Una moglie, l’apice estetico e umano di un cineasta senza eguali, capace di raccontare la psicologia fragile delle persone comuni come nessun altro ha mai più saputo fare. Film a tratti soffocante, tenuto sulle spalle da una donna e attrice che dà letteralmente tutto, e ci regala una delle più grandi performance della storia del cinema. Nomination all’Oscar per la miglior regia e la protagonista. Indimenticabile capolavoro. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.

Fanny e Alexander (1982)

Ingmar Bergman racconta il suo passato in una riunione familiare poetica e terrificante, dove il fantastico fa capolino nella fantasia dei bambini protagonisti e arriva dritto al cuore dello spettatore. A livello di messa in scena Fanny e Alexander è tra le vette del grande autore svedese, tanto da vincere quattro Oscar tra cui miglior film straniero ed essere candidato per regia e sceneggiatura. Momenti di magia inquietante e un calore spesso sconosciuto ad altri capolavori dell’autore. La fotografia di Sven Nykvist è semplicemente arte al suo massimo livello visivo. Disponibile su Apple Itunes.

La famiglia (1986)

Ettore Scola ci porta dentro l’amore e le piccole ipocrisie di una comunque famiglia italiana attraverso i decenni, i cambiamenti, le incomprensioni. Candidato all'Oscar come miglior film straniero, La famiglia è uno dei capolavori del cineasta e uno dei grandi film del nostro cinema. Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Fanny Ardant compongono un triangolo di protagonisti perfetto, commovente e a tratti addirittura rabbioso. Film tutto di interni con caratteristi preziosi e un cuore genuino. Bellissimo. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Stregata dalla luna (1987)

Chiudiamo con Norman Jewison e il suo ritratto romantico ed elegantissimo, che mette in scena le vicissitudini esistenziali e sentimentali di una famiglia italoamericana. Stregata dalla luna vede protagonista una Cher indimenticabile, magnifica nel raccontare una donna che scopre di potersi rimettere in gioco. Accanto a lei un Nicolas Cage sontuoso e un gruppo di caratteristi encomiabili tra cui Vincent Gardenia, Danny Aiello, Julie Bovasso e Olympia Dukakis. Sei nomination e Oscar per attrice, attrice non protagonista e sceneggiatura originale. L’ultima mezz’ora del film è la più bella riunione familiare della storia del cinema. Punto. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.