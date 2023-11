Prendi il volo, clip in anteprima esclusiva con lezioni di sopravvivenza in città (non molto affidabili)

News Cinema

In questa clip esclusiva in italiano che vi mostriamo da Prendi il volo, in anteprima il 2 dicembre e in tutti i cinema dal 7, l'esperta Chump cerca di mostrare alla nostra famiglia di anatre protagoniste come si sopravvive in città. Più o meno. Forse.

Prendi il volo è la nuova fatica dell'Illumination, la casa di Minions e Super Mario Bros. - Il film: questa volta ci racconterà, in anteprima al cinema il 2 e il 3 dicembre, in tutte le sale dal 7, la storia di una famiglia di anatre che decidono di migrare. Come mostra questa clip in italiano in esclusiva, che vi mostriamo qui in basso, il loro viaggio li fa passare da New York, dove si scoprono un po' spaesati: Chump, capo dei piccioni, prova a spiegare loro come si sopravvive in città. Ma sarà una maestra affidabile?



Prendi Il Volo: Una Clip italiana Ufficiale in anteprima esclusiva del Film - HD

Prendi il volo, la storia del film di animazione Illumination