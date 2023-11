Prendi il volo, Serena Rossi e Francesco Scianna voci più che talent, la nostra intervista

Interviste Cinema

Doppiatori "talent" del film di animazione Prendi il volo dell'Illumination, al cinema in anteprima dal 2 dicembre e in tutta Italia dal 7, Serena Rossi e Francesco Scianna non fanno rimpiangere i professionisti del settore. Ne abbiamo parlato con loro in quest'intervista, ragionando anche sui temi del cartoon.

Prendi il volo, nuova fatica dell'Illumination dei Minions, sarà nelle sale dal 7 dicembre, con anteprime il 2 e il 3 del mese. In occasione dell'uscita abbiamo intervistato Serena Rossi e Francesco Scianna, voci italiane di mamma Pam e di papà Mack, anatre genitori che hanno un'idea diversa sul proteggere i figli, e partono con loro all'avventura. Cosa ci hanno raccontato Serena e Francesco in questo video?



Prendi Il Volo: La nostra intervista ai doppiatori italiani del Film Serena Rossi e Francesco Scianna - HD

Prendi il volo, il divertente film animato dell'Illumination