Premio Mario Verdone 2022: Annunciati i dieci finalisti

Sono stati selezionati i 10 film che concorreranno al Premio Mario Verdone, che verrà assegnato durante il Festival del Cinema Europeo di Lecce, in programma dal 12 al 19 novembre. Ad assegnarlo sono, come sempre, i fratelli Verdone.

Si svolgerà dal 12 a 19 novembre la 23esima edizione del Festival del Cinema Europeo di Lecce, diretto da Alberto La Monica. Come ogni anno, uno degli eventi di punta della manifestazione pugliese è il Premio Mario Verdone, che viene assegnato alla migliore opera prima di un regista italiano. Sono appena stati scelti i dieci filmmaker in gara per il riconoscimento.

Il Premio dedicato a Mario Verdone è stato istituito in accordo con la famiglia Verdone dal Festival del Cinema Europeo, la selezione dei film in concorso è a cura di Alberto La Monica e Laura Delli Colli, Presidente, in rappresentanza del Direttivo Nazionale del SNGCI - Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. La Giuria è composta da Luca, Silvia e Carlo Verdone. Proprio quest’ultimo ha parlato della grande trasformazione del cinema invitando i colleghi italiani a impegnarsi a trovare nuove idee a inventare storie appassionanti:

È sempre un motivo di grande orgoglio poter celebrare la figura di nostro padre Mario al Festival del Cinema Europeo di Lecce. I motivi sono tanti, ma forse il primo riguarda la crescita qualitativa ed internazionale che questo appuntamento ha assunto anno dopo anno. Merito senz’altro della passione del caro amico Alberto La Monica, ma anche di un pubblico sempre più attento e preparato che sostiene con interesse questa vasta rassegna ricca di proposte originali dove i giovani autori hanno ruolo molto importante.

Il Cinema sta vivendo, come tutti notiamo, un periodo di grande trasformazione. Ma non vorremmo mai abdicare alla sala per il divano di casa o lo smartphone. La sala non deve morire perché resta uno dei pochi luoghi di aggregazione e condivisione dell'opera cinematografica. Nessuna polemica con le serie e le piattaforme, ma è vero anche che non solo la pandemia ha reso difficile l’esistenza della sala cinematografica. I film nazionali (anche se alcuni erano di livello eccellente) devono essere più seducenti apportando maggior attenzione nella scelta dei soggetti e nella stesura della sceneggiatura. Un film non riuscito, in un momento come questo, può minare la fiducia dello spettatore. E questo non lo possiamo permettere. Tutti noi siamo artefici del destino del nostro cinema. E ognuno di noi dovrà applicarsi nel trovare nuove idee e stili innovativi nel raccontare nuove storie con coraggio e sincerità. Quello che ci auguriamo, noi fratelli Verdone, è di segnalare tra i giovani autori chi saprà accendere un faro luminoso per una ripartenza decisiva per il nostro cinema. Ne abbiamo urgente bisogno.

I dieci film in gara per il Premio Mario Verdone 2022

Ed ecco i dieci finalisti del Premio Mario Verdone 2022:

Ricordiamo che lo scorso anno ha vinto Alice Filippi per Sul più bello.