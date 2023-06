Pixar, 75 licenziamenti tra cui il regista di Lighyear e la sua producer

News Cinema

Nei numerosi tagli della Disney a tutte le sue divisioni, la Pixar non è stata risparmiata, con 75 licenziati, tra i quali il regista Angus MacLane e la producer Galyn Susman, dietro al flop di Lightyear.

Da quando Bob Iger è stato reinsediato come CEO della Disney, chiusa la parentesi di Bob Chapek mandato via dal consiglio d'amministrazione, la Disney ha avviato un processo di ristrutturazione con tagli drastici: gli spettatori in alcuni casi ne sono danneggiati direttamente, come per la rimozione di diverse serie da Disney+. In altri casi, come quando si parla di licenziamenti, l'impatto è indiretto. Ben 75 persone sono state mandate via dalla Pixar, e tra di loro, conferma Deadline, ci sono il regista Angus MacLane e la producer Galyn Susman, dietro a Lightyear - La vera storia di Buzz. Leggi anche Lightyear, le ragioni del flop secondo la Pixar

La Pixar subisce una delle sue rare ondate di licenziamenti da parte della Disney