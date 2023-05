Disney+ rimuove decine di Serie TV, film e show dal catalogo: Da Willow a Dollface, ecco la lista

News Serie TV

Per ridurre i costi, Disney+ fa pulizia tra i suoi contenuti rimuovendo persino serie, film e show originali che non vedremo più dal prossimo 26 maggio: ecco quali sono.

Dopo HBO Max, AMC e Showtime, anche Disney+ mette in atto una vera e propria "purga". Il servizio di video in streaming eliminerà presto moltissimi titoli dal suo catalogo a livello globale, anche serie, show e film originali su cui il servizio aveva puntato molto in passato (vedi Willow, Cambio di direzione, Stoffa da campioni - Cambio di gioco e molti altri). Si tratta di una decisione presa per tagliare i costi e interesserà perlopiù serie tv concluse, cancellate o di breve durata. In questo modo, ha spiegato il direttore finanziario di Disney Christine McCarthy, si riuscirà a ridurre la spesa approssimativamente risparmiando da 1,5 a 1,8 miliardi di dollari.

Perché Disney+ fa pulizia nel suo catalogo?

Come riportato da Deadline e da altri siti americani, decine di titoli spariranno dal catalogo di Disney+ (e negli USA da quello di Hulu) a partire dal prossimo 26 maggio, quindi affrettatevi se non avete ancora finito di vedere certe serie o volete recuperarne altre prima che sia troppo tardi. Non è chiaro, al momento, se alcuni di questi titoli verranno poi acquisiti da altre piattaforme come accaduto in passato per qualche contenuto eliminato da HBO Max, recuperato da servizi di video in streaming gratuiti come Tubi e Roku. Ma perché Disney+ procede con una decisione così drastica che potrebbe risultare anche molto impopolare? Si tratta di titoli poco redditizi perché poco visti ma, allo stesso tempo, molto costosi. Per quanto "morte", certe serie tv continuano infatti ad avere un costo per i diversi diritti accessori, dalla musica ai cosiddetti residuali (le percentuali sui guadagni da corrispondere a chi ne detiene i diritti creativi).

Disney+: La lista dei titoli rimossi

Ecco qui sotto, la lista aggiornata dei titoli (serie, show e film) che verranno presto rimossi dal catalogo di Disney+.