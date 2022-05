Pierfrancesco Favino da Nostalgia a cattivo tenente in L'ultima notte di Amore, il nuovo film di Andrea Di Stefano

News Cinema

Piefrancesco Favino sarà protagonista del nuovo film di Andrea Di Stefano, il primo del regista romano in lingua italiana, intitolato L'ultima notte di Amore.

Arriva da Variety la notizia che Pierfrancesco Favino, attualmente al Festival di Cannes con Nostalgia di Mario Martone, sarà protagonista del nuovo film di Andrea Di Stefano, un altro talentuoso regista italiano che però, finora, aveva lavorato solo in America e che, con L'ultima notte di Amore, realizza finalmente un film nel nostro Paese coronando quello che tempo addietro ci aveva confessato essere un suo sogno.

Andrea Di Stefano, la trama e il cast di L'ultima notte di Amore

Franco Amore è il nome del personaggio interpretato da Piefrancesco Favino, un tenente di polizia che la notte prima della pensione viene chiamato a indagare sulla scena del crimine in cui il suo partner e miglior amico, Dino, è stato ucciso durante una rapina di preziosi. Scopriremo presto che lo stesso Amore è stato coinvolto nel colpo e che l'amore della moglie Viviana lo ha aiutato a sopravvivere a quella notte fatale.

L'ultima notte di Amore oltre che diretto è anche scritto da Andrea Di Stefano, attore di un certo rilievo che è poi passato alla regia, dirigendo gli apprezzati Escobar - Paradise Lost con Benicio del Toro e il thriller The Informer con Joel Kinnaman (qua il resoconto del nostro incontro in quell'occasione). Oltre che da Favino, il cast è composto da Linda Caridi, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva, con Favino proprio in Nostalgia. La produzione è Vision Distribution, Indiana Production, Memo Films e Adler Entertainment e il film sarè distribuito da Vision Distribution.