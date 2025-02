Paddington in Perù arriva al cinema: ed ecco una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Torna il popolare orsetto dei film che hanno fatto impazzire pubblico e critica: il nuovo film Paddington in Perù sarà nelle sale italiane dal 20 febbraio, e questa volta al suo fianco, oltre ai soliti noti, c'è anche Antonio Banderas, come ci racconta questa clip, che vi mostriamo in anteprima esclusiva.

Non c'è due senza tre, specialmente se uno e due, intesi come il primo Paddington e il suo sequel Paddington 2, sono stati dei grandi successi, capaci - per una volta - di mettere d'accordo il pubblico e pure la critica. Inevitabile quindi che il famosissimo orso, nato dalla fantasia dello scrittore Michael Bond e diventato pressoché immediatamente amatissimo protagonista di libri per ragazzi, tornasse sugli schermi dei cinema ancora una volta. Questa volta Paddington non deve affrontare avventure e disavventure nella città che l'ha adottato e di cui è diventato un simbolo, la splendida Londra, ma - come suggerito esplicitamente dal titolo - tornare letteralmente alle sue origini, in quel "misterioso Perù" dal quale Michael Bond ha deciso la sua creatura dovesse provenire.

Paddington in Perù, quindi, racconta esattamente di quello: di Paddington in Perù, dove atterra - seguito ovviamente dai Brown al completo - per far visita all'amata zia Lucy, che però scopre essere misteriosamente scomparsa nella giungla amazzonica peruviana. Ecco che allora, intrepido come sempre, il nostro Paddington decide di partire assieme all'inseparabile famiglia adottiva per andare alla ricerca di Lucy: e per inoltrarsi nella giungla, non c'è modo migliore che discendere lungo il fiume su un battello.

È così che Paddington e i Brown incontrano uno dei nuovi e più importanti personaggi di Paddington in Perù, uno strano avventuriero di nome Hunter Cabot (che ha il volto e i modi e il fascino di Antonio Banderas), che agli occhi dei nostri eroi si presenta così come potete vedere in questa clip del film che vi mostriamo in anteprima esclusiva: un po' Fitzcarraldo, un po' Zorro, un po' cialtrone.

