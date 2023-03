Oscar e lingua originale: i migliori film premiati da vedere per migliorare il proprio inglese

News Cinema

Uno studio ha analizzato i titoli vincitori dell'Oscar al miglior film scoprendo quali di questi siano più adatti a migliorare la conoscenza della lingua inglese.

Davvero vedete soltanto i film doppiati perché "altrimenti non capite"? O perché non riuscite a "leggere i sottotitoli e vedere lo schermo contemporaneamente"? Siete consapevoli che non vedere un'opera in lingua originale significa perdere un terzo di come è state concepita e finalizzata dai suoi autori? Liberi di rispondere "chi se ne frega, per me va bene così", questo articolo non arriva per attaccare briga. Fatta questa premessa e ribadito quanto i nostri doppiatori siano bravi (e attualmente in sciopero per protestare contro gli stipendi fermi al 2008 e i ritmi di lavoro insostenibili), è importante che sappiate quali siano i titoli ideali per migliorare il vostro inglese, voi che volete fare passi avanti con la comprensione mentre vi godete un film.

Essendo la cerimonia dei Premi Oscar in avvicinamento, precisamente nella notte tra il 12 e il 13 marzo, la piattaforma online Preply (un network globale composto da studenti di oltre 180 nazioni e 32.000 insegnanti di lingue straniere, per studiare e insegnare in oltre 50 lingue) ha condotto una ricerca per stilare la classifica dei film vincitori dell'Oscar in ordine di difficoltà, rispetto all'inglese parlato dei dialoghi. Mentre ripassate i titoli che hanno ottenuto una o più nomination ai Premi Oscar 2023, sappiate che è The Millionaire il film vincitore della statuetta da cui è meglio iniziare per scaldare la comprensione del proprio inglese, per procedere poco per volta con titoli sempre più ricchi di vocaboli.

Premi Oscar in inglese: i film premiati da guardare in ordine di difficoltà linguistica

Per valutare tutti i lungometraggi che hanno vinto un Oscar come miglior film in base al loro livello di difficoltà linguistica, i linguisti di Preply hanno analizzato tutte le parole contenute nella sceneggiatura e ne hanno classificato il rispettivo livello linguistico (A1, A2, B1, B2, C1) secondo l'Oxford English Dictionary. Ai diversi livelli linguistici è stato assegnato un punteggio: le parole di livello A1 hanno ricevuto 1 punto, quelle di livello A2 due punti. Sono stati assegnati sei punti per il B1, otto punti per il B2 e dodici punti per le parole del livello linguistico più alto, il C1. In questo modo si è ottenuta una somma per tutti i film analizzati che esprime il livello di difficoltà della lingua nel film. Per poter confrontare i film, alcuni dei quali hanno tempi di proiezione molto diversi e quindi sceneggiature più complete, i totali sono stati standardizzati e si è potuta determinare una classifica equa di tutti i film vincitori di un Oscar in base al loro livello linguistico.

Più in basso la classifica con tutti i film.

Iniziare dal film più facile

L’analisi dimostra che il film più facile da capire in inglese è il film drammatico The Millionaire (2008). Oltre il 72% delle parole pronunciate nel film fa parte del livello A1 di inglese, mentre le parole che appartengono a livelli di competenza linguistica più elevati si aggirano intorno al 4% per il B2 e poco più dell’ 1% per il C1. Il titolo in lingua originale Slumdog Millionaire si può tradurre in italiano con "milionario pezzente” o “milionario poveraccio”.

Gli step successivi per principianti

Anche il film Moonlight (2016) risulta particolarmente facile da comprendere per chi dispone di un vocabolario inglese di base, contenendo la più alta percentuale di vocaboli di livello A1 di tutti i film analizzati, oltre il 74%. Facendo invece un salto indietro nel tempo, un film di facile comprensione per chi si approccia alla lingua inglese è Gente comune (1980), primo film con cui il divo Robert Redford si è lanciato nella regia. Ordinary people, questo il titolo originale, contiene oltre il 73% di vocaboli di livello A1 e oltre il 12% di vocaboli di livello A2.

Migliora l'inglese dei film, cresce la difficoltà

Gli studenti di inglese di livello avanzato possono già avventurarsi in film che utilizzano una percentuale maggiore di vocabolario dei livelli linguistici B1, B2 e C1. Il film che risulta essere il più complesso da capire è il film prodotto da Brad Pitt e diretto da Steve McQueen, 12 anni schiavo (2013). Il film si basa sull'autobiografia di Solomon Northup, uomo libero ridotto in schiavitù dopo essere stato rapito durante la metà dell’ottocento, quando gli Stati Uniti si avvicinavano all’abolizione della schiavitù. Il film contiene circa l'11% di parole di livello B1, più del 7% di vocaboli appartenenti al livello B2 e quasi il 3% di parole di livello C1.

Per chi cerca complessità nel lessico

Momenti di gloria (1981) risulta particolarmente complesso dal punto di vista lessicale. Chariots of fire, questo il titolo originale, narra la storia dei velocisti britannici Eric Liddell e Harold Abrahams che rappresentarono il Regno Unito alle olimpiadi di Parigi nel 1924. Il film contiene una delle percentuali più elevate di parole di livello C1, più del 3%.

Per chi non teme l'accento scozzese

Altri vocaboli audaci anno parte dello script di Braveheart - Cuore impavido (1995). Il film storico, basato sulle vicende di William Wallace, eroe simbolo dell’indipendenza scozzese dagli inglesi, è diretto e interpretato da Mel Gibson ed è ottimo per implementare il proprio vocabolario in inglese con parole di livello elevato. Più del 3% dei vocaboli fanno parte del livello linguistico C1.