Oscar 2025, Zoe Saldana dedica la vittoria alla sua famiglia: "È merito vostro"

News Cinema

Zoe Saldana ha trionfato agli Oscar 2025 con Emilia Pérez e ha accettato il premio con commozione, dedicandolo soprattutto alla sua famiglia.

Zoe Saldaña ha vinto il suo primo premio Oscar come migliore attrice non protagonista e non ha potuto fare a meno di condividere la sua immensa gioia con la famiglia presente. Sul palco, ha impugnato il suo premio e si è rivolta prima di tutto a sua madre, chiamandola ripetutamente con le lacrime agli occhi. Una vittoria sperata, quella di Zoe Saldaña, che ha trionfato durante la 97esima edizione degli Academy Awards grazie alla sua performance in Emilia Pérez.



Emilia Perez: Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Jacques Audiard con Zoe Saldaña e Selena Gomez - HD

Oscar 2025, Zoe Saldana vince come migliore attrice non protagonista e dedica il suo premio alla famiglia

La carriera di Zoe Saldaña ha riscosso successi ancor prima degli Oscar. Prima ancora di ottenere questa candidatura e la successiva vittoria, è stata coinvolta in numerosi franchise di successo come Avatar, Star Trek e Guardiani della Galassia, ma è con Emilia Pérez che ha conquistato la giuria degli Oscar portando a casa con sé il suo primo premio. La sua non è stata una vittoria semplice, dovendosela vedere con altre candidate come Ariana Grande, Monica Barbaro, Felicity Jones e persino la nostrana Isabella Rossellini per Conclave. Talenti che la stessa Saldana ha voluto ringraziare per il supporto durante la stagione dei premi hollywoodiana. Durante il discorso di accettazione del premio, Zoe Saldaña ha voluto ringraziare prima di tutto la sua famiglia: “A mia mamma, a mio papà e alle mie sorelle Mariel e Cisely. Tutto ciò che ho fatto di coraggioso, oltraggioso e buono in tutta la mia vita è merito vostro. Grazie infinite”, ha condiviso commossa. Poi ha rivolto un pensiero anche a suo marito, l’italiano Marco Perego: “E a mio marito con quei capelli bellissimi. Il più grande onore della mia vita è essere la tua compagna. Hai appeso la luna e i nostri splendidi e perfetti figli, Cy, Bowie e Zen, riempiono ogni notte il nostro cielo di stelle”. L’attrice ha poi concluso il suo discorso elogiando la sua famiglia:

Mia nonna è arrivata in questo Paese nel 1961. Sono una figlia orgogliosa di genitori immigrati con sogni, dignità e mani laboriose. E sono la prima americana di origine dominicana a ricevere un Academy Award. Ma so che non sarò l’ultima. Spero che il fatto di ricevere un premio per un ruolo in cui ho potuto cantare e parlare in spagnolo renderebbe così felice mia nonna, se fosse qui. Questo è per mia nonna, Argentina Cesse. Grazie infinite, muchas gracias.

In Emilia Pérez, film che ha ottenuto ben 13 nomination agli Oscar 2025, Zoe Saldana interpreta una praticante di uno studio legale che fa vincere al suo capo una causa importante che la spinge sotto la luce dei riflettori e finirà per spingerla verso un nuovo e delicato incarico. Oltre ad aver trionfato nella categoria di migliore attrice non protagonista, Emilia Pérez ha portato a casa anche l’oscar per la migliore canzone originale andato ad El Mal di Camille, Clément Ducol e Jacques Audiard.